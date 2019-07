Trumps nächste Tirade trifft schwarzen Pastor

Nach seinen herablassenden Äusserungen über einen vorwiegend von Schwarzen bewohnten Wahlkreis in Baltimore hat US-Präsident Donald Trump auf Twitter beleidigende Tiraden gegen einen schwarzen Bürgerrechtler vom Stapel gelassen. Seine neuen Angriffe richteten sich gegen den Pastor Al Sharpton, den Trump am Montag als «Betrüger» und «Unruhestifter» bezeichnete. «Er hasst Weisse und Polizisten.»

Sharpton hatte am Sonntag erklärt, er sei unterwegs in das zuvor von Trump gescholtene Baltimore. Damit zog er sich offenbar den Ärger des Präsidenten zu. «Als Nächstes wird Pastor Al auftauchen, um sich zu beklagen und zu protestieren», twitterte Trump. «Nichts wird für die Bedürftigen getan. Traurig!»

Sharpton reagierte wenig später auf die Kurzbotschaften des Präsidenten. «Trump sagt, ich sei ein Unruhestifter und Betrüger (...) Wenn er wirklich dächte, ich wäre ein Betrüger, dann würde er mich in seine Regierung holen», twitterte Sharpton.

Beobachter: Trump will die Weissen mobilisieren

Trump hatte am Wochenende mit einer Reihe von Twitterbotschaften erneut Rassismusvorwürfe auf sich gezogen. Er beschimpfte den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings als «brutalen Tyrannen» und beschrieb dessen Wahlkreis in Baltimore als «widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch». Auf Kritik und Rassismus-Vorwürfe reagierte der US-Präsident am Sonntag dann mit einer weiteren Twitter-Tirade. Dabei bezeichnete er Cummings als «Rassisten».

Die historische Hafenstadt Baltimore mit rund 600'000 Einwohnern hat sowohl wohlhabende Stadtteile als auch Problemviertel. Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung sind schwarz, in Cummings' Wahlbezirk sind es gut 50 Prozent.

Video: Emotional bewegter CNN-Moderator hält Trump entgegen

Der US-Präsident hatte bereits vor kurzem mit rassistischen Äusserungen über mehrere demokratische Politikerinnen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Beobachter gehen davon aus, dass Trump mit den gezielten Angriffen seine mehrheitlich weisse Anhängerschaft für den kommenden Präsidentschaftswahlkampf mobilisieren will. (afp/red)