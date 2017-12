US-Botschafter entschuldigt sich für Lüge

Der neue niederländische US-Botschafter hat sich öffentlich wegen eines Vorwurfs von falscher Berichterstattung entschuldigt. Peter Hoekstra bat am Samstag (Ortszeit) auf Twitter darum, dass seine Entschuldigung angenommen werde.

Please see my comments regarding recent interview. Thank you. Pete pic.twitter.com/gxQOcZ8Duk

Der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete hatte einem niederländischen Journalisten Fake-News vorgeworfen, nachdem dieser ihn auf Aussagen aus dem Jahr 2015 angesprochen hatte.

Hoekstra hatte darin gesagt, in den Niederlanden gebe es Zonen, die zu gefährlich seien, um sie zu betreten und dass Extremisten Chaos nach Europa bringen. Der US-Botschafter erklärte vor dem Reporter, er habe das nie gesagt und dass die Berichterstattung falsch sei.

Watch @WouterZwart take down new US ambassador to the Netherlands Peter Hoekstra - only for him to then lie, and then lie about lying.pic.twitter.com/UwEntQ9J3f