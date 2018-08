US-Justizminister wehrt sich gegen Trumps Vorwürfe

Jeff Sessions wies die jüngste Kritik von Präsident Donald Trump an seiner Arbeit zurück. «Ich habe die Kontrolle über das Justizministerium am Tag meiner Vereidigung übernommen», erklärte Sessions am Donnerstag in einer Mitteilung. Solang er der Chef sei, werde es «nicht auf unzulässige Weise von politischen Erwägungen beeinflusst werden».

Trump hatte Sessions in einem Interview mit Fox News scharf kritisiert. Der Präsident sprach von Korruption im Justizministerium und warf Sessions vor, es «nie unter Kontrolle bekommen zu haben».

Trump: «Das Geld kam von mir»

Trump wiederholte zudem seine seit Monaten vorgetragene Kritik an Sessions' Entscheidung, sich im März 2017 von den Ermittlungen zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf die Wahl 2016 zurückzuziehen. Dies hätte er nicht tun sollen, sagte der Republikaner, der Sessions selbst für den Posten nominiert hatte. «Er hat den Job angenommen und dann gesagt, 'ich ziehe mich zurück'», sagte Trump. «Ich habe gesagt, 'Was für ein Mann ist das?'» Er wolle sich allerdings nicht in die inneren Abläufe des Ministeriums einmischen. «Ich werde mich da raushalten, vielleicht ist das so am besten.»

Ernennt Trump eine neue Person auf dem Posten?

Der Trump nahestehende Senator Lindsey Graham nannte es «sehr wahrscheinlich», dass Trump noch während seiner ersten, laufenden Amtszeit einen neuen Justizminister benennen werde. Der Präsident habe ein Anrecht darauf, den Posten mit jemandem zu besetzen, dem er vertraue und der qualifiziert sei.

Allerdings wiederholte Trumps Parteikollege auch eine frühere Warnung an den Präsidenten, dies nicht vor den Kongresswahlen im November zu tun. In den USA werden die Minister zwar vom Präsidenten nominiert, müssen jedoch vom Senat bestätigt werden. Sessions war selbst früher Senator. (fal/sda)