US-Senat stimmt Haushaltskompromiss zu

Die Senatoren votierten am Donnerstag in Washington D.C. mit 83 zu 16 Stimmen für den Kompromiss im Staatshaushalt, mit dem eine erneute Finanzblockade für die Bundesbehörden vermieden werden soll.

Das amerikanische Repräsentantenhaus will nach Angaben seiner Vorsitzenden Nancy Pelosi ebenfalls noch am Donnerstag – oder in der Nacht zum Freitag – darüber abstimmen.

Das Weisse Haus hatte kurz zuvor verkündet, dass US-Präsident Donald Trump im Streit über die von ihm angestrebte Mauer an der Grenze zu Mexiko einen Nationalen Notstand erklären wird. Trumps Sprecherin teilte auf Twitter mit, er werde zudem das Haushaltsgesetz unterzeichnen. (fal/sda)