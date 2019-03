US-Senat stimmt gegen Trumps Notstand

US-Präsident Donald Trump hatte erneut mit einem Veto gedroht, sollte der Kongress eine Resolution zum Ende seiner Notstandserklärung zum Mauerbau verabschieden. Er sei bereit, sein Veto gegen die Resolution einzulegen, falls es notwendig sein sollte, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter.

Die Kongresskammer stimmte über die Initiative der Demokraten ab, in der das Ende des von Trump verhängten Notstands an der US-Grenze zu Mexiko gefordert wird. Es deutet sich eine Mehrheit dafür an, nachdem mehrere republikanische Senatoren ihre Unterstützung signalisiert hatten.

Trump hatte Mitte Februar einen Nationalen Notstand erklärt, um den Bau einer Mauer zu Mexiko ohne parlamentarische Zustimmung vorantreiben zu können. Der Kongress hatte ihm die geforderte Summe dafür verweigert. Mit Hilfe der Notstandserklärung will Trump zusätzliche Milliarden aus anderen Geldtöpfen beschaffen. Sein Vorgehen ist rechtlich aber sehr umstritten.

Die Demokraten hatten eine Resolution in das von ihnen dominierte Repräsentantenhaus eingebracht, um den Notstand wieder zu beenden. Sie argumentieren, Trump heble die Gewaltenteilung aus. Bei der Abstimmung in der Kammer unterstützten mehr als ein Dutzend republikanische Abgeordnete den Vorstoss der Demokraten.

Legt Trump sein Veto gegen die Resolution ein, könnte der Kongress dieses noch überstimmen. Dazu bräuchte es aber in beiden Kammern eine Zwei-Drittel-Mehrheit, was derzeit als unwahrscheinlich gilt. (sep/AFP)