US-Sonderermittler Mueller will nicht vor Kongress aussagen

Der US-Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, will nicht vor dem Kongress aussagen. Er halte dies nicht für «angemessen», sein Ermittlungsbericht spreche «für sich selbst», sagte Mueller am Mittwoch in Washington bei einem Kurzauftritt vor den Medien. Die oppositionellen Demokraten wollen den Ermittler im Kongress zu seinen Ermittlungsergebnissen befragen.

Aus dem Weissen Haus hiess es, man sei am Dienstagabend vorab über Muellers anstehenden Auftritt informiert worden. Mueller hatte fast zwei Jahre lang untersucht, ob das Wahlkampfteam von Donald Trump geheime Absprachen mit Vertretern Russlands traf und ob der US-Präsident die Justizermittlungen behinderte.

Hintergrund der Ermittlungen war die mutmassliche Einmischung Moskaus in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Ende März hatte Mueller seine Arbeit abgeschlossen und Justizminister William Barr einen Abschlussbericht übergeben, der mehrere Wochen danach – in Teilen geschwärzt – veröffentlicht wurde.

Darin schreibt Mueller, es habe «zahlreiche» Kontakte zwischen Trumps Lager und Vertretern Russlands gegeben. Beweise für einen Komplott lägen aber nicht vor. Aber Mueller listete diverse Versuche Trumps auf, Einfluss auf die Untersuchungen zu nehmen. Die Ermittler liessen aber offen, ob Trump sich damit der Justizbehinderung schuldig machte. Im Bericht wurde bereits klar gestellt, dass das FBI den Präsidenten entlasten würde, wenn es denn könnte.

Um Muellers Arbeit ranken sich viele politische Kämpfe. Die Demokraten verlangen vom Justizministerium, dass es den kompletten Mueller-Bericht ohne geschwärzte Stellen sowie die zugrundeliegenden Beweise an den Kongress übergibt. Ausserdem wünschen sie sich eine Aussage Muellers vor dem Kongress.

(mac/sda)