Venezuela: EU-Staaten stellen sich hinter Guaidó

Deutschland, Frankreich, Spanien, Grossbritannien, Österreich, Schweden und Dänemark betrachten den venezolanischen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als legitimen Interimspräsidenten seines Landes. Das kündigten sie am Montag nach Ablauf eines Ultimatums an.

«Wir erkennen Juan Guaidó als Interimspäsidenten Venezuelas an», sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Deutschlands Martina Fietz am Montag in Berlin. Dieser habe die Aufgabe, den politischen Übergang in dem südamerikanischen Land einzuleiten und faire und transparente Wahlen zu ermöglichen.

Kanzlerin Angela Merkel verwies bei einem Besuch in Tokio auf das von mehreren europäischen Staaten gesetzte Ultimatum, das der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro verstreichen liess: «Es gilt, was wir gesagt haben. Bis gestern ist keine Wahl für einen Präsidenten ausgerufen worden.»

Deshalb sei jetzt Guaidó die Person, «mit der wir darüber reden und von der wir erwarten, dass sie einen Wahlprozess möglichst schnell» einleite. «Für diese Aufgabe ist er der legitime Interimspräsident aus deutscher Sicht und aus Sicht vieler europäischer Länder», sagte Merkel. «Wir hoffen, dass sich dieser Prozess möglichst kurz und friedlich gestaltet.»

«Volle Unterstützung»

Auch Frankreich erkenne Guaidó als «amtierenden Präsidenten» Venezuelas schrieb Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Guaidó solle nun Neuwahlen organisieren. Zuvor war ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten an Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro abgelaufen.

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4. Februar 2019

Der britische Aussenminister Jeremy Hunt schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Maduro habe die Frist von acht Tagen zur Ausrufung von Präsidentschaftswahlen verstreichen lassen. Daher erkenne Grossbritannien gemeinsamen mit europäischen Verbündeten Guaidó als verfassungsgemässen Interimspräsidenten an. Guaidó solle so lange im Amt bleiben, «bis glaubwürdige Wahlen abgehalten werden können», schrieb Hunt.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4. Februar 2019

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz schrieb auf Spanisch bei Twitter, Maduro habe die Frist der EU-Staaten verstreichen lassen, um freie und faire Präsidentschaftswahlen anzusetzen. Deshalb sehe Österreich Guaidó ab sofort als legitimen Übergangspräsidenten in Übereinstimmung mit Venezuelas Verfassung an.

El régimen de #Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este momento al Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4. Februar 2019

Schwedens Aussenministerin Margot Wallström sagte dem schwedischen Rundfunksender SR: «In dieser Situation unterstützen wir Guaidó und betrachten ihn als rechtmässigen Interimspräsidenten.» Auch der dänische Aussenminister Anders Samuelsen twitterte, sein Land erkenne Guaidó solange als Übergangspräsidenten an, «bis es eine freie und demokratische Neuwahl gibt».

Als erster hatte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid mitgeteilt, nach dem Ablauf des Ultimatums habe die spanische Regierung Guaidó «offiziell» als Übergangspräsidenten anerkannt. Guaidó müsse nun «so schnell wie möglich freie Wahlen ausrufen, weil das venezolanische Volk selbst über seine Zukunft entscheiden muss.»

Wie verhält sich die Schweiz?

«Die Schweiz verfolgt die Entwicklungen in Venezuela aufmerksam und mit grosser Sorge», heisst es aus dem Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Angesichts der jüngsten Entwicklungen fordere die Schweiz die beteiligten Parteien auf, «Zurückhaltung zu üben und eine verfassungskonforme Lösung der politischen Krise zu suchen.»

Eine Anerkennung von Juan Guaidó als Interimspräsidenten sei kein Thema, «die Schweiz anerkennt in ihrer Praxis grundsätzlich nur Staaten, nicht aber Regierungen.» Sie stellt sich aber hinter das Parlament: «Die venezolanische Nationalversammlung wurde 2015 demokratisch gewählt», schreibt das EDA auf Anfrage, «ihre Kompetenzen müssen respektiert werden und die Sicherheit der Parlamentsmitglieder und des Parlamentspräsidenten Juan Guaidó gewährleistet sein.»

Scharfe Kritik aus Russland

Russland kritisierte die Entscheidung der anderen Staaten scharf. Die Versuche, «die gesetzeswidrige Machtergreifung» zu legitimieren, seien eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau.

Dies sei bei der Suche nach einer «friedlichen, wirksamen und anhaltenden Lösung der Krise» wenig hilfreich. «Nur die Venezolaner selbst können diese Krise lösen», sagte Peskow russischen Agenturen zufolge.

Maduro wies Ultimatum zurück

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hatte zuvor die Frist verstreichen lassen, nach deren Ablauf sechs EU-Staaten seinen Gegenspieler Guaidó als Interimspräsidenten des südamerikanischen Landes anerkennen wollten.

Kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht hatte Maduro seine Ablehnung einer neuen Präsidentschaftswahl bekräftigt. Er sagte am Sonntagabend dem spanischen Sender La Sexta mit Blick auf das europäische Ultimatum, er werde nicht mit «Feigheit» auf den «Druck» reagieren. «Sie versuchen uns mit Ultimaten in die Enge zu treiben», sagte er und warnte vor einer «Konfrontation». Die EU verlange neue Präsidentschaftswahlen in Venezuela, weil bei den letzten Wahlen nicht ihre «rechten Verbündeten» gewonnen hätten.

Am Wochenende demonstrierten Zehntausende in Caracas, um ihren grossen Hoffnungsträger Juan Guaidó mit Nationalflaggen und Stadiontröten zu bejubeln, Hunderttausende sind zur selben Zeit im ganzen Land auf den Beinen – mit dem erklärten Ziel, dem Maduro-Regime den Rest zu geben.

Vorgezogene Parlamentswahl sei «Farce»

Die USA, die EU und die meisten lateinamerikanischen Länder erkennen Maduros Sieg bei der Präsidentschaftswahl im Mai 2018 nicht an. Der grösste Teil der Opposition hatte den Urnengang boykottiert. Am 10. Januar trat der Linksnationalist Maduro offiziell seine zweite Amtszeit an.

In der sich zuspitzenden Krise erklärte sich der oppositionelle Parlamentspräsident Guaidó am 23. Januar zum Übergangspräsidenten. Die USA, Kanada, Israel und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten erkannten ihn umgehend an. Das Europaparlament folgte am vergangenen Donnerstag ihrem Beispiel.

Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien, die Niederlande und Portugal stellten Maduro ein Ultimatum bis Sonntag um Mitternacht, um neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen. Der Staatschef verweigerte dies und kündigte lediglich eine vorgezogene Neuwahl des von der Opposition dominierten Parlaments an. Die französische Europaministerin Nathalie Loiseau bezeichnete dies am Sonntag als «Farce». (chk/AFP/sda)