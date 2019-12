«Vielen Dank an die Schweiz»: Iran und USA tauschen Gefangene aus

Ein im Iran inhaftierter US-Bürger ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump frei.

Kurz vor der Erklärung Trumps hatte der iranische Aussenminister Mohammad Jawad Sarif am Samstag mitgeteilt, es handle sich um einen Gefangenenaustausch, bei dem für den US-Bürger Xiyue Wang der in den USA inhaftierte Iraner Massud Soleimani freikomme. Sarif bedankte sich im Online-Dienst Twitter für die Vermittlung der Schweiz.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG