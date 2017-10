Wegen «Fake-News»: Trump droht TV-Sender mit Lizenzentzug

US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe auf kritisch über ihn berichtende Medien verschärft. Er brachte am Mittwoch einen möglichen Entzug der Senderechte für bestimmte US-Sender wegen der angeblichen Verbreitung von «Falschnachrichten» ins Spiel.

Hintergrund war einen Bericht des Senders NBC News, wonach Trump eine drastische Aufstockung des US-Atomwaffenarsenals verlangt haben soll. Der Präsident dementierte dies energisch.

With all of the Fake-News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!