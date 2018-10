Zwei neue Paketbomben aufgetaucht

Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an bekannte Demokraten und Kritiker von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen hat die New Yorker Polizei ein weiteres verdächtiges Päckchen untersucht. Ein Strassenblock mitten in Manhattan, auf dem sich unter anderem eine Postfiliale befindet, wurde deswegen am Freitag für Autos und Fussgänger gesperrt.

Dies teilte die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mit. «Bitte meiden Sie diese Gegend», hiess es dort. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

We are responding to a report of a suspicious package in the vicinity of West 52nd Street and 8th Avenue, #Manhattan. Please avoid the area and expect a police presence and heavy traffic. More information to follow. pic.twitter.com/fygm9IvS63 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 26, 2018

Die verdächtige Sendung sollte an den früheren Direktor des Geheimdienstes James R. Clapper gehen und war an die CNN adressiert, berichtet die «New York Times». Sie sei am Freitagmorgen im Postbüro in Manhattan gefunden worden und soll der Rohrbombe ähneln, die an den Ex-CIA-Direktor John O. Brennan ging.

Die Sprengsätze wurden in gelben Umschlägen versandt. Bild: Screenshot/AP

In Florida ist ebenfalls ein weiteres Paket aufgetaucht, das an den demokratischen Senator und bekannten Trump-Kritiker Cory Booker adressiert war. «Das FBI bestätigt, dass ein 11. Paket in Florida gefunden wurde, adressiert an Senator Cory Booker», meldet das FBI in einem Tweet.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) 26. Oktober 2018

Unbekannte haben bisher mindestens zehn Pakete an acht verschiedene Trump-Gegner versandt. Unter den Adressaten befanden sich der frühere Präsident Barack Obama, Ex-Aussenministerin Hillary Clinton, Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro.

An wen waren die bisher zehn Sendungen adressiert?

Der demokratische Ex-Präsident Barack Obama

Obamas Vizepräsident Joe Biden (zwei Päckchen)

Die demokratische Abgeordnete Maxine Waters (zwei Päckchen)

Obamas früherer Justizminister Eric Holder

Die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton

An den Sender CNN (das Büro in New York), zuhanden des früheren CIA-Direktors John Brennan, der oft bei CNN auftritt

Der Hollywood-Star und Trump-Kritiker Robert De Niro

Der Milliardär George Soros

(ij/sda)