Die Feuerprobe steht Australien noch bevor

Zu Weihnachten sandten die Australier noch eine ganz herzliche Einladung ins alte Mutterland, einen Tourismus-Werbespot, der Brexit-müde Briten ins Märchenreich auf der anderen Seite der Welt locken sollte. Die Australier fuhren auf, was sie so haben, und sie haben bekanntlich eine Menge: weisse Strände und rote Wüsten, den Uluru und die Oper von Sydney, Kängurus und Koalas, von denen vier besondere Prachtexemplare mit Kylie Minogue auf einem Eukalyptusbaum herumsassen. Alle Baumbewohner sahen sehr glücklich aus. Der Spot war witzig und lässig und smart, die australische Sonne flutete mutmasslich graue britische Wohnzimmer.

Für den Durchschnittseuropäer ist Australien eigentlich ausser Sicht, aber das Gute an den hochsympathischen Australiern war ja immer, dass man sie auch nicht ständig im Auge haben musste. Sie meldeten sich halt einmal im halben Jahrhundert, wenn sie wieder hinreissende Olympische Spiele ausrichteten (Melbourne 1956, Sydney 2000, vermutlich Brisbane 2032); ansonsten bereicherten sie die sozialen Netzwerke regelmässig um heitere Videos mit wechselnden Beuteltieren. Meldungen aus Australien landeten stets im Vermischten. Das Höchstmass an politischer Brisanz war erreicht, als die australische Notenbank die 50-Dollar-Note mit einem falschen Buchstaben druckte und es erst nach 46 Millionen Scheinen bemerkte.

Das war Australien vor dem Sommer des Feuers. Ein Land, sagen manche, das es so nicht mehr gibt. Das Märchenreich ist zu Asche zerfallen, in britischen und anderen Wohnzimmern erschauderte man bei den apokalyptischen, orangestichigen Bildern der Waldbrände, es sah aus, als hätte Pieter Bruegel der Ältere einen «Mad Max»-Film gedreht. Ein ikonisches Foto zeigte ein «Joey», ein junges Känguru, tot und verkohlt, es hatte sich in einem Zaun festgekrallt, als das Feuer es holte. Es war ein lieblicher Leichnam, und gefühlt das Ende der australischen Unschuld.

Sie verehren ihre Natur – und zerstören sie

Die gigantische Rauchwolke der Brände zog um den Erdball und färbte die Sonne in Argentinien und Chile rot. Australien ist plötzlich ganz nah, und die Welt stellt verwundert fest, dass sie einige Schattenseiten ihres liebsten Sonnenlandes bisher schlicht übersehen hat. Australien stösst pro Einwohner mehr CO 2 aus als jeder andere westliche Staat, es exportiert mehr Kohle als jeder andere. Es verschwendet zu viel Wasser, es rodet zu viele Wälder. Es ächzt unter dem Klimawandel, zu dem es selbst achtlos beiträgt. Dabei könnte, dabei müsste das reiche Australien doch ein globaler Schrittmacher sein bei den erneuerbaren Energien. Stattdessen blicken seine konservativen Regierungen mit Stolz zurück auf eine lange Geschichte der Sabotage internationaler Klimaabkommen. Es mag ein wenig gemein klingen, aber das Beispiel Australien gibt der Welt eine Ahnung davon, was die Abwesenheit politischer Führung mit einer Nation anrichten kann.

Der Sommer auf der Südhalbkugel geht zu Ende, bald werden die letzten Brände gelöscht sein. Es gibt eine Frage, die sich jetzt alle stellen, auch der Tourist, der sich von Kylie und den Koalas hat überzeugen lassen, und das nicht zum ersten Mal: Ob dieser Sommer des Feuers Australien verändert hat. Ob aus der Asche ein neues und vielleicht sogar besseres Land ersteht.

Nur ein paar Kilometer entfernt von dem Tal, in dem das tote Känguru im Zaun hing, liegt nun wieder friedlich Lobethal in den Adelaide Hills, eine Gründung preussischer Protestanten, was ihren Nachkommen den gedeihlichen Betrieb eines «Brauhauses» erlaubt. Aus verbrannter Erde wachsen hier schon wieder die ersten neuen Triebe.

Nach heftigen Regenfällen erholt sich die Landschaft in einigen Regionen des Landes. Video: Tamedia

Man bekommt aber noch ein Gefühl für die grausame Macht des Feuers. Da stehen eine Handvoll Häuser unberührt herum – und in ihrer Mitte eine russige Ruine. Die einen hat das Feuer verschont, das andere hat es sich genommen. Vielleicht hat ein Windstoss einen Funken hinübergetragen.

Was macht das mit einer Nachbarschaft, mit einer Gesellschaft, wenn sie sich mit einer so willkürlichen Gefahr arrangieren muss?

Die Australier haben ein widersprüchliches Verhältnis zu ihrer Natur, sie verehren sie und zerstören sie. Womöglich haben sie einfach zu viel davon. Nirgends ist der Konflikt von Ökonomie und Ökologie so klar illustriert wie in Australien, und auch fast nirgends wurde er so klar entschieden. Der Anbau von Reis und Baumwolle etwa gilt unter den Bedingungen hier als nicht sinnvoll bis komplett hirnrissig, was die Australier freilich nie davon abhielt, unvorstellbare Mengen Wasser für den Anbau von Reis und Baumwolle zu verbrauchen.

Die Natur macht es den Menschen allerdings auch seit jeher nicht leicht. Australien, heisst es, habe nur zwei Jahreszeiten, die Dürre und die Flut. Das Land verbrennt, das Land ersäuft, und wer im Februar 2020 lokale Nachrichten schaut: alles zur selben Zeit. Die Australier haben so etwas wie ein Nationalgedicht, Dorothea Mackellar hat es verfasst, als sie mit 19 Jahren voller Heimweh in einem sicherlich grauen britischen Wohnzimmer sass. «I love a sunburnt country», lautet die berühmteste Zeile, und weiter: «her beauty and her terror», die Schönheit und den Schrecken, gleichermassen.

Ist knapp dem Tod entkommen: Ein Koala wird auf der australischen Känguru-Insel von einem Helfer in Sicherheit gebracht. Foto: Getty Images

Dem Schrecken begegnen die Australier traditionell mit einer Gelassenheit, die angesichts der bunten Auswahl tödlicher Tiere, mit denen sie ihren Kontinent teilen, wirklich bemerkenswert ist. Als argloser Tourist steht man an einem Traumstrand in Queensland und überlegt sich gerade, was das da wohl für ein glitschiges, blaues Ding im Sand sein könnte, als ohne jede Hast ein Australier herantritt, die Qualle aufhebt und sagt: «Wenn du das Ding an der falschen Stelle anfasst, bist du tot.»

Australien ist ein Land der Zuversicht, vielleicht muss ein Ort das sein, an dem zwei von drei Menschen Hautkrebs kriegen. Ein geschwätziger Fernsehkommentator dagegen, wenig überraschend ein Brite, wirft die Frage auf, wie lang der Kontinent überhaupt noch bewohnbar sein werde. Das klingt zunächst lächerlich, aber schon nicht mehr ganz so lächerlich, nachdem man versucht hat, bei 43 Grad in Sydney im Botanischen Garten spazieren zu gehen. Wer vor 19 Jahren am Great Barrier Reef tauchen war, verzaubert von Farben und Formen des Lebens, und jetzt zurückkehrt, der findet abgestorbene Korallen, schlaff und bleich. Die Meere erwärmen sich, sagt etwas ratlos der Tauchführer, sonst ein Aussie aus dem Werbespot, wahrscheinlich auf dem Surfbrett geboren. «Kommt bald wieder, bevor es vorbei ist.»

Wenn Sümpfe brennen – wo ist es dann noch sicher?

Selbst der gelassenste Australier kann die Folgen des Klimawandels nicht mehr ganz ignorieren. Buschbrände gehören zu diesem verdorrten Kontinent, 2009 töteten sie 173 Menschen, fünf Mal so viele wie 2020. Aber früher gab es Gegenden, die verlässlich nicht brannten. Gegenden, in denen viele Menschen leben, an der Küste rund um die Metropolen Sydney und Melbourne. Heute sind selbst Sümpfe so trocken, dass sie brennen. Wenn Sümpfe brennen – wo ist es dann noch sicher? Die Australier haben den Sommer immer ersehnt. Jetzt müssen sie ihn fürchten.

Der Sommer des Feuers ist ein Weckruf, die halbe Welt hat ihn gehört. Bei den Australiern ist man nicht ganz so sicher.

Mal reingeschaltet bei Sky News, dem Nachrichtensender, der wie knapp 60 Prozent der australischen Tageszeitungen zum klimapolitisch eindeutig positionierten Medienimperium von Rupert Murdoch gehört. Ein Sky-Mann sagt, es sei absurd, dass eine Reduktion des CO 2 -Ausstosses die Brände hätte verhindern können: «Da muss man schon ein Kind sein wie Greta Thunberg, um dieses Märchen zu glauben.» Auch Vizepremierminister Michael McCormack hat einen solchen Zusammenhang die Fantasie «innerstädtischer Verrückter» genannt. Der Mann gehört einer Regierung an, die vor nicht mal einem Jahr gewählt wurde. Die Wahl im Mai 2019 galt als «Klima-Wahl», und die Konservativen haben sie gewonnen.

Gut, die Australier gibt es natürlich nicht. Es gibt, ganz grob gesprochen, die Australier, die in der Pause im Opernhaus von Sydney bei Weisswein und Hafenblick glaubhaft beteuern, Robert Habeck zu kennen, und Witze über ihren konservativen Premierminister machen, Scott Morrison, Spitzname «ScoMo», oder wie sie im Zeitalter des Rauchs sagen: «SmoKo». Und dann gibt es, mindestens so zugewandt, die Australier, mit denen man sich an einer staubigen Tankstelle in Queensland über ihren Geländewagen, die Mindestgrösse eines Grills und die wichtigsten Handgriffe zur Abwehr einer Krokodilattacke unterhält.

Kritik an Morrisons Haltung: Ein Graffito in Tottenham im Südosten Australiens. Foto: Keystone

Die politischen Lager in Australien haben sich die Betreuung dieser beiden Gruppen sauber aufgeteilt. Um die Opernfreunde und theoretisch auch andere innerstädtische Verrückte kümmert sich die sozialdemokratische Labor-Partei, die ein wenig daran krankt, dass manche ihrer Vertreter zwar nicht mehr die Programmatik sowjetischer Kader ausstrahlen, aber weiterhin deren Charme. Der Pick-up-Fahrer nehmen sich die Konservativen an, die «Coalition» aus zwei Parteien: Morrisons Liberale hätscheln die Wähler in den rasant wachsenden Vorstädten, die Nationalen richten sich an die Farmer, etwa mit dem Versprechen, dass immer genug Wasser zum Anbau von Reis und Baumwolle da sein wird.

Der Journalist Mungo MacCallum, berüchtigt für seinen Vollbart und seinen linksliberalen Drall, vertritt die These, die Australier seien unter konservativen Regierungen «wohlhabender, aber auch materialistischer und selbstsüchtiger geworden». Die Wähler, schreibt er, wollten «Ergebnisse», und die vor allem für sich selbst. «Sie wollen Besitz und Privilegien nicht verlieren, auch wenn Verzicht dem Allgemeinwohl helfen würde.» Was MacCallum da skizziert, lässt sich natürlich mühelos auf viele andere Länder übertragen, in denen Populisten die Menschen nur noch bedienen, statt ihnen etwas abzuverlangen.

Spezifisch australisch ist der erbarmungswürdige innere Zustand der Grossparteien, der wirklich keineswegs dazu angetan ist, das Vertrauen der Wähler in die Politik zu gewinnen. Sowohl Labor als auch die Konservativen haben ihre Kräfte in den vergangenen 15 Jahren vor allem darauf konzentriert, Premierminister aus den eigenen Reihen im Akkord zu demontieren. «The Lucky Country» heisst ein Standardwerk über Australien, Donald Horne hat es 1964 geschrieben, der Kernsatz ist immer noch aktuell: «Australien ist ein glückliches Land, geführt von zweitklassigen Leuten, die von seinem Glück profitieren.» Aber warum ist das so?

Scott Morrison könnte der zweitklassigste aller australischen Premiers sein, doch er ist ausgestattet mit einem scheinbar unerschütterlichen Selbstvertrauen, vielleicht, weil ihm seine Pfingstkirchenpastoren einst versicherten, es sei Gottes Wille, dass er Premierminister wird. Morrison hat sich als Hardliner in der Einwanderungspolitik einen Namen gemacht, in seinem Büro, liest man, habe er lang das Modell eines Flüchtlingsboots stehen gehabt. Inschrift: «I stopped these», ich habe die aufgehalten. Morrison kommt aus der Tourismus-Werbung, einer seiner ersten Einfälle im Amt war, dass seine Minister Flaggenpins auf dem Hemd tragen sollten, seltener auf der Bluse, denn viele Frauen gibt es in seiner Regierung nicht.

Im Wahlkampf 2019 war Morrison schon abgeschrieben, in allen Umfragen lag er zurück, auch in diesem Punkt hört man down under das Echo von Brexit-Votum und Trump-Wahl. Aber er kämpfte bis zuletzt, während sein Labor-Kontrahent angeblich schon den Umzug ins Kirribilli House vorbereitete, die Residenz des Premierministers im Hafen von Sydney. Morrison versprach, den Reichtum des Landes und die Jobs seiner Menschen gegen Klimaschützer und Einwanderer zu verteidigen.

Die Kohlereserven würden noch hundert Jahre reichen

Der Überfluss an Rohstoffen, Öl und Gas, Eisenerz und Bauxit, war ein Segen für Australien, aber auch ein Fluch, weil er den Ehrgeiz, andere Industrien zu entwickeln, nicht gerade förderte. 15 Prozent der australischen Exporteinnahmen kommen aus der Kohle, die Reserven würden wohl noch hundert Jahre reichen. Hundert Jahre Wohlstand. So einfach. Morrison sprach nach seinem Sieg von einem Wunder, aber ein Wunder brauchte er gar nicht.

Die Australier begreifen sich als junge Nation im ewigen Aufstieg, eine Nation, die wie ihr Nationalvogel, der Emu, praktisch nicht zu Rückwärtsbewegungen fähig ist. Weniger Kohle? Das ist in der australischen Psyche nicht vorgesehen. Der Marketing-Mann Morrison scheint zu wissen, wie seine Landsleute ticken. Sein Wahlkampfslogan war: «If you have a go, you get a go.» Wer hart arbeitet, kriegt eine Chance – das «fair go» ist ein fester Teil des australischen Mythos. Und die Bergarbeiter in Queensland fanden es eben gar nicht fair, dass ihnen innerstädtische Verrückte offenbar mit Minenschliessungen die Chance verweigern wollten, hart zu arbeiten.

Bodenständigkeit, das ist eine zentrale Kategorie der australischen Politik. Unvergessen der Premier Bob Hawke, der einen Weltrekord im Biertrinken aufstellte, 1,7 Liter in elf Sekunden. Auch Morrison inszeniert sich als einfacher Typ aus der Vorstadt, der, zumindest seit er regiert, gern Footballkappen trägt. Sport, hat Donald Horne in «The Lucky Country» geschrieben, sei für die Australier das Leben, «und der Rest ist ein Schatten». Wenn man böse sein wollte, könnte man sagen: Zum Schatten zählt demnach die Wissenschaft und einiges mehr, was in einer Klimakrise eventuell hilfreich sein könnte. Auch die berühmte australische Gelassenheit hat in anderen Momenten gewiss besser gepasst.

In Australien ist jedenfalls noch jeder Politiker, der mit Ambition in der Klimapolitik auffiel, vom Wähler bestraft worden. Überrollt von der Murdoch-Presse und der Kohle-Lobby, die ihre Maschinerie gegen jeden in Gang setzen, der das Wort Rohstoffsteuer nur zu denken wagt.

26. Januar, Australia Day in Adelaide. Bei der Parade durch die Stadt feiert sich die multikulturelle Gesellschaft, die Inder singen, die Chinesen tanzen, alle mit australischen Fähnchen in den Händen. Aber wenn man die Debatten im Vorfeld des Nationalfeiertags verfolgte, beschlich einen das Gefühl, dass es für manche konservative Wähler gerade doch um mehr geht als um Feuer und Klima. Dass sie ihren australischen Way of Life bedroht sehen, von all den Umbrüchen in der Welt, die lange nur eine ferne Ahnung waren. Von der Einwanderung, die Melbourne bald zur ersten Stadt Australiens machen wird, die mehrheitlich nicht weiss ist. Sie verstehen auch nicht, warum plötzlich über die Verlegung des Australia Day diskutiert wird. Hat am 26. Januar 1788 nicht alles begonnen, als elf Schiffe, die «First Fleet», dieses Land erreichten? Dass für die Ureinwohner, die Aborigines, an jenem Tag alles endete, das halten sie für nicht ganz so wesentlich.

Die Robert-Habeck-Fans aus der Oper gehen trotz allem zuversichtlich aus dem Sommer des Feuers. Sie machen sich Mut mit einem anderen nationalen Schock, dem Port-Arthur-Massaker auf Tasmanien 1996, bei dem ein Amokläufer 35 Menschen tötete. Der konservative Premier John Howard setzte Waffengesetze durch, die zuvor als undenkbar galten. Neunzig Prozent der Bürger begrüssten das. Port Arthur, das war politisch ein atemraubender Moment kollektiver Erkenntnis.

Die meisten Australier widmen sich nach dem Feuer erst mal praktischen Dingen. Sie spenden für die Opfer, Kylie Minogue mehr als 300'000 Euro. Überall helfen Freiwillige beim Wiederaufbau. In Anzeigen und Leitartikeln werden die Leute aufgefordert, doch in den betroffenen Gebieten Urlaub zu machen. Oder notfalls auch einfach ein Hotelzimmer zu bezahlen, ohne hinzufahren. Sofort ist wieder sonnenklar, wie die Australier einst zu den Lieblingen der Welt werden konnten. Als Gast verschafft man sich ein leidlich gutes Gewissen, indem man im Coffeeshop die Frage stets begeistert bejaht, ob man den Flat-White-Preis von 3 Dollar 90 mit einer Spende auf vier Dollar aufrunden wolle.

«Greenies» sagen sie hier zu den Grünen

Unablässig ziehen Nachrichten vorüber: In South Australia sollen Scharfschützen aus Helikoptern Tausende wilde Kamele erschiessen, weil die auf der verzweifelten Suche nach Wasser menschliche Siedlungen demolieren. Auf Kangaroo Island, dem schwer verwundeten Naturparadies, soll ein Luxus-Golfplatz entstehen. Man weiss nicht, wie man das finden soll. Ein Engländer will das Fell toter Koalas verkaufen und die Erlöse spenden. Verdammte Engländer. Eine Rezession droht, weil zu den Buschbränden das Coronavirus kommt, es bremst den Handel mit China.

Aber wenn man ehrlich ist: Eine Klimadebatte findet nur auf den Meinungsseiten einiger Zeitungen statt. Einmal entdeckt man sogar im Murdoch-Blatt Australian einen differenzierten Beitrag. Dann geht es bei 9News sehr, sehr ausführlich um Ralph, einen raffinierten Golden Retriever, der in Melbourne von daheim abgehauen ist und dabei die U-Bahn genommen hat.

Pressekonferenz in Canberra mit Scott Morrison, er spricht dauernd von «Jenny und ich», als ob seine Frau ihm assistiert hätte bei seinen Fehltritten im Sommer des Feuers. Erst hatte er die Warnungen der Feuerwehr ignoriert, dann sah er sich die Brände ein wenig zu lang aus dem Hawaii-Urlaub an. Beim Besuch im Krisengebiet wurde er von enttäuschten Bürgern beschimpft. Der Fernsehschnipsel, der am stärksten haften bleibt: Morrison geht auf einen erschöpften Mann zu, der versunken in einem Stuhl sitzt, und streckt ihm die Hand entgegen. Der Mann sagt mit leiser, fester Stimme, er bitte um Verständnis, er wolle ihm die Hand nicht geben.

Wie der australische Premier sein Land gegen sich aufbrachte Scott Morrison bezweifelt den Klimawandel und betet lieber für Regen. Während die Buschfeuer wüten, taucht er tagelang ab – bis ein Foto ihn verriet.

War es das für Scott Morrison? Nicht so schnell. Seine Leute führen unbeirrt Alibidebatten: Die «Greenies» würden kontrollierte Rodungen zur Minimierung von Brandgefahr behindern. Brandstifter müssten schwerer bestraft werden. Morrison selbst findet mittlerweile, der Klimawandel könne «einer der Faktoren» bei den Feuern gewesen sein. Eine Kommission soll ermitteln. Aber strengere Emissionsgrenzen? Der Premier sagt, er werde sich nicht «auf rücksichtslose Ziele einlassen, die Arbeitsplätze vernichten».

Jobs, Jobs, Jobs, das hat in Australien am Ende immer funktioniert. Die Grünen haben sich hier erst 1992 als Partei formiert, die Verspätung im Vergleich mit anderen Staaten des Westens ist eher kein Zufall. Knapp unter zehn Prozent lagen sie bei der Wahl 2019. Immerhin, 41 Prozent der Australier halten die Umwelt jetzt für das drängendste Thema der Stunde. Aber welche Massnahmen würden sie unterstützen? Und zu welchem persönlichen Preis?

Die Welt täte auch deshalb gut daran, Australien nicht mehr aus den Augen zu lassen, weil dort nun Fragen beantwortet werden müssen, die sich bald auch in britischen und anderen Wohnzimmern stellen.