«Die Hierarchie bestimmt hier jedes Gespräch»

Auswandern

Ku Jie-um nimmt grosse Schritte. Jeden Tag eine Strecke. Gehen gibt ihr das Gefühl, voranzukommen im Leben. «Der Plan motiviert mich. Die Etappenziele spornen an. Mein Ziel: 2019 nicht mehr in Südkorea leben!»

Wenn Jie-um das sagt, kreischt sie und nimmt die Hand vor den Mund. Wir gehen im Süden Seouls, in Gangnam, die Hauptstrasse entlang. Wolkenkratzer ragen in den Himmel. An betongrauen Fassaden flimmern Bildschirme. Leuchtreklamen blinken in allen Farben. Gangnam ist der nobelste Bezirk in Seoul. Hier floriert die Unterhaltungsindustrie. Hier verdienen die Konzerne Geld. Hier fahren die Busse in die Vorstädte. Pro Fahrtrichtung ist die Strasse fünfspurig. Auch Jie-um wird später von hier eine Stunde nach Hause fahren. Wir schieben uns durch die Menge. Vorne, hinten, links, rechts: Menschen überall. Kein Ort, um voranzukommen.

«Schwimme ich in meinem Land gegen den Strom, gehe ich unter. Ich muss weg.»Ku Jie-um, junge Südkoreanerin

Jie-ums Plan reifte letztes Jahr in San Francisco. Für vier Monate machte sie ein Praktikum bei einer Stiftung für Start-ups. Sie wollte in ihrem Freundeskreis, in ihrem Jahrgang, an ihrer Universität nicht die Aussenseiterin sein. Wer in Südkorea etwas auf sich hält, hat einen USA-Aufenthalt im Lebenslauf stehen. Jie-um beeindruckte bei der Arbeit das Credo der Gründerszene: Scheitern ist erlaubt. Wer scheitert, lernt fürs Leben. Scheitern, so hatte sie früher gelernt, ist eine Schande. Einmal versagte sie bei einer Diät.

Die Freundinnen spotteten, bis sie schwieg. Seither behält sie ihre Ziele für sich. In San Francisco hatte Jie-um erstmals seit der Mittelschule Zeit zu flanieren, zu feiern, zu leben. Sie freundete sich mit Selbstversorgern und Freiberuflerinnen an. Alle brannten für Visionen, jagten Träumen nach, wollten nur sich selbst gefallen. Und waren immer entspannt. Fragten sie Jie-um: Was sind deine Ziele?, schwieg sie.

Du Mitläuferin, sagte sie sich und überdachte ihre Ziele:

Will ich um eine Stelle wetteifern?

Will ich arbeiten bis zum Umfallen?

Will ich Schönheitsoperationen machen?

Will ich mir die teuerste Wohnung kaufen können?

Will ich mit dreissig heiraten?

Nein.

Jie-um war 24, und sie erkannte: «Schwimme ich in meinem Land gegen den Strom, gehe ich unter. Ich muss weg.»

Was in Südkorea zählt, ist die Meinung anderer über einen selbst.

Derzeit schwatzt sie Leuten am Telefon Versicherungen auf, um ihre Ersparnisse aufzubessern. Verkauft sie nichts, verdient sie nichts. «Strenger Dutt, Lippenstift, knielanger Rock – ein Muss», äfft sie die Teamleiterin nach. «Sie hat mich heute vor allen getadelt!» Jie-um trägt ein blau-grünes Karohemd, Jeans, rote Jacke. Strähnen hängen ihr ins Gesicht. Gerne hätte sie geantwortet: Ich trage, was ich will. «Undenkbar! Ich hätte mein Gesicht verloren, meine Ehre», sagt Jie-um.

Was in Südkorea zählt, ist die Meinung anderer über einen selbst. Anzustreben ist stets Harmonie in der Gruppe. Dabei hat sich jeder seinem sozialen Status entsprechend zu verhalten. «Ich sagte: ‹Verstanden.›» Jie-um bleibt stehen und schaut mich an: «Solche Tage sind Hell Joseon!»

Die Diskussion über den Begriff Hell Joseon (Hölle Korea) war 2015 in den sozialen Medien Südkoreas auf ihrem Höhepunkt. Menschen im Alter zwischen zwanzig und dreissig beschrieben ihren Alltag als Hölle. Weil ihn ein infernalisches System prägt, das den konservativen Werten der Joseon-Dynastie entspricht, des Königreichs, das vor Gründung der Republik Korea fünf Jahrhunderte bestanden hat. Die Jugend verzweifelte an der hohen Arbeitslosigkeit. Sie schimpfte über die herrschende Klasse. Sie klagte über fehlende soziale Mobilität. Sie verzagte wegen des Leistungsdrucks. Für ihren Unmut machte sie die Alten verantwortlich. Diese konterten. Taten die Jungen als verwöhnt und undankbar ab. Journalistinnen, Forschende und Autoren hörten hin: Hell Joseon war das Symptom einer verlorenen Generation.

Hell Joseon, so sollte ich erfahren, hat so viele Eigenschaften, wie es Jugendliche in Südkorea gibt. Für Jie-um drückt es sich in der Sprache aus: «Das Koreanische lähmt meine Zunge. Hierarchie bestimmt jedes Gespräch. Egal, wie respektlos dich dein Gegenüber behandelt.» Sieben Höflichkeitsformen kennt das Koreanische. Der Altersunterschied und die soziale Stellung bestimmen, welche Form die jüngere Person zu verwenden hat.

«Angst vor der Fremde habe ich nicht. Aber Angst, zurückkommen zu müssen.»Ku Jie-um, junge Südkoreanerin

Wir verschnaufen in einem Café nach amerikanischem Vorbild. «Angst vor der Fremde habe ich nicht. Aber Angst, zurückkommen zu müssen», sagt Jie-um. Dabei zieht sie ihre goldig- blauen Gel-Fingernägel ab. Schon einmal versuchte sie auszuwandern. Über ein Onlineportal fand sie einen Sommerjob in einem koreanischen Restaurant in Neuseeland. Die Chefin versprach im Skype-Gespräch: freedom, fun, permanent residency. Als Küchenhilfe musste Jie-um dann in koreanischen Höflichkeitsformen sprechen. Die Jungs im Team kommentierten ihr Aussehen, die Chefin ihre Leistung. Als sie von ihr forderte, die Freizeit mit dem Team zu verbringen, kündigte Jie-um.

Nach zwei Monaten zog sie mit einem Visum für Ferienarbeit nach Australien. Sie verkaufte Spielwaren in Melbourne. Bekam zu wenig oder keinen Lohn. Später hausierte sie mit Stromtarifen. «Meine Heimat habe ich nicht vermisst, aber die Uni», sagt sie. Im Februar ist Jie-um zurückgekehrt, um ihr Studium in Chemieingenieurwesen abzuschliessen. Danach will sie definitiv weg. Sie zückt ein A4-Blatt aus der Tasche. Dicht beschrieben mit Zahlen, Stichwörtern und Symbolen:

Prioritäten:

1. Geld sparen

2. IELTS, mind. 6.5, mein Ziel: 7.0

3. Mac Book

4. Kanada

5. Deutschland



Deutsch lernen:

–Online

–Telefonkurs

–Vokabular auswendig

Mi.: Ganzer Tag Uni

Mo. Di. Do. Fr.:

05:00 Arbeiten

18:00 Dinner

19:00–00:00 IELTS: study hard!



Sa./So.: Arbeiten

14:00–00:00 IELTS

und Deutsch?

In San Francisco begann für Jie-um alles, dort leben jedoch will sie nicht. «Nachts hörte ich Schüsse. Sirenen heulten. In den USA lebt man gefährlich.» Zudem könnte sie sich dort kein Studium finanzieren. Sie will weiterstudieren, Forscherin werden. Dogil, Deutschland, sagt sie, klingt nach Freiheit. Aus dem Fernsehen erfuhr sie, wie günstig man in Europa studieren kann, und suchte nach Programmen auf Englisch. «Auch Kanada ist neu im Rennen. Hab eine Agentur gefunden, die Arbeitsvisa für verschiedene Jobs ausstellt.» Und das Studium? «Priorität hat der schnellste Weg.»

Oben auf dem Blatt steht ein Zeitstrahl. Zu jedem Monat sind Einnahmen, Ausgaben und Fristen notiert. Jie-um blickt auf die digitale Uhr an der Fassade draussen: 07:16:49. «Die Zeit läuft. Ich muss schuften.»

«Wir haben weder Chinas Macht noch Japans Stolz.»Freundin

Geschuftet haben auch Jie-ums Eltern. In zwanzig Jahren hat deren Generation Südkorea zur elftgrössten Wirtschaftsnation gemacht. Eingeklemmt zwischen China und der ehemaligen Kolonialmacht Japan ringt das Land seit jeher um seinen Stand. Eine Freundin formulierte es so: «China hat uns kulturell beeinflusst. Wirtschaftlich haben wir einiges von Japan kopiert, etwa Auto- und Elektronikmarken. Wir haben aber weder Chinas Macht noch Japans Stolz.»

Die 35 Jahre japanische Herrschaft sind ein Trauma. Am Ende des Zweiten Weltkriegs kapituliert Tokio. Fremde Kräfte bescheiden die Teilung Koreas. Der Norden steht unter der Ägide der Sowjetunion, der Süden unter jener der USA. Der Bruderkrieg zwischen den Koreas ist ebenso ein Trauma. Nach drei Jahren Krieg besiegeln sie 1953 den Waffenstillstand. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht. Seit kurzem verhandeln die Staatschefs beider Koreas über einen Friedensvertrag – nach zehn Jahren des Schweigens.

Nach dem Koreakrieg beherrschen Armut und eine korrupte Regierung den Süden. 1961 putscht sich ein General an die Macht. Park Chung-hee leitet Reformen ein, investiert in das Bildungssystem. Mit einem repressiven Regime modernisiert er das Land. Schnell ist die Armut beseitigt. Schnell industrialisiert sich das Land.

Heute ist das Land nicht nur in Nord und Süd gespalten, sondern auch in Vergangenheit und Zukunft.

Südkoreas Modernisierung war ein Sprint. Die Gebäude im Land wurden höher, die Wirtschaftsleistung besser, das Weltbild in den Köpfen aber blieb. Die Menschen konnten nicht mit der Zeit gehen. Heute ist das Land nicht nur in Nord und Süd gespalten. Auch in Seoul und Provinz. In Vergangenheit und Zukunft. In Mann und Frau. In Junge und Alte. Der Generationenkonflikt zeigt die Kluft dieser übereilten Modernisierung.

Die Babyboomer-Generation hat nach dem Krieg geschuftet, um das Land aufzubauen. Sie hat die Militärregierung gestürzt, das Land 1987 demokratisiert. Ihr gegenüber steht die junge Generation, die von den Verdiensten der Älteren profitiert, hoch qualifiziert ist, aber mit dem System hadert. Die Jugend identifiziert sich nicht mit dem koreanischen Traum: das Land stärker, besser, reicher machen. Selbst wenn sie wollte, sie hat nicht dieselben ökonomischen Chancen. Die Arbeitslosigkeit unter den 15- bis 29-Jährigen beträgt knapp zehn Prozent, obwohl die Wirtschaft über die Jahre konstant gewachsen ist.

Sampo bezeichnet die Situation der jungen Generation, übersetzbar als «dreifacher Verzicht»; sie müssen auf Liebe, Heirat, Elternschaft verzichten. Was sich auch in der Geburtenrate niederschlägt. 2017 lag diese mit einem Kind pro Frau auf dem Rekordtief.

«Weil ich Korea hasse» war 2015 ein Bestseller.

Die Jugend sucht ihr Glück in Nordamerika oder Europa. Achtzig Prozent wollen auswandern. Der Autor Chang Kang-myoung schrieb als Erster über diese Verzweiflung. Sein Roman «Weil ich Korea hasse» (auf Deutsch nicht erschienen) war 2015 ein Bestseller. Er brach ein Tabu, füllte Seiten in Tageszeitungen, ermutigte die Jugend, ihren Kummer auszusprechen. Kurz darauf etablierte sich der Begriff Hell Joseon. Chang erzählt die Geschichte einer jungen Südkoreanerin, die nach Australien auswandert. Sie bricht auf im Hass gegen ihre Heimat. In der Fremde eruiert sie Glücksfaktoren. Sie stellt Berechnungen an, entwickelt ihre Philosophie des Glücks.

Im Bug eines bootförmigen Cafés sitze ich beim Grüntee mit Chang. Der Buchtitel «Weil ich Korea hasse» passt nicht so recht zu diesem Mann. Im Gespräch wirkt er wie ein Streber, der Angst hat, bei einer Prüfung zu versagen. «Ich rechnete mit scharfer Kritik wegen des Buchtitels. Uns beherrscht ein patriotischer Geist. Schlechtes über das Vaterland zu sagen, verbietet sich. Die Kritik aber war leise», sagt Chang. Die Onlinedebatte um Hell Joseon beobachtete er in den Anfängen. «Sie war voller Hass. Ich wollte diesen Hass ergründen. Wie soll man Glück finden, wenn man voll Hass ist?», fragt er. «Die Jugend pries das Auswandern als Lösung. Die Geschichte relativiert aber auch die Idee, dass äussere Faktoren wie die Fremde das Glück bestimmen.»

«Die Höflichkeitsformen nähren die überholte Denkweise.»Chang Kang-myoung, Autor

Seine Jugend, sagt Chang heute, mit 44, war unbeschwert. Konventionen wurden nicht hinterfragt, die Globalisierung hatte erst begonnen. Die Krise um Hell Joseon ist für ihn die logische Konsequenz daraus, dass die koreanische Gesellschaft es versäumt hat, sich zu reformieren. «Erst muss sich aber die Sprache reformieren», sagt Chang. «Die Höflichkeitsformen nähren die überholte Denkweise.»

«Anyonghaseo!», hallo!, rufen junge Männer und Frauen im Chor. Aufgereiht stehen sie am Eingang der Messehalle. Sie verteilen Stofftaschen voll mit Prospekten zu Sprachschulen und Praktika in englischsprachigen Ländern. Hier findet die grösste Auswanderermesse statt. Durch zwei Hallen bahnt man sich den Weg. Menschentrauben vor jedem Stand. In einer Reihe locken Agenturen mit Jobs in Nordamerika, Australien oder Europa. Ein Bursche drückt mir einen Prospekt in die Hand. Abgebildet ist ein Zimmermädchen in weissem Kleid mit schwarzer Schürze. Sie blickt aus einem Fenster in die Ferne. In der Überschrift steht: «Dein Traum ist unser Traum», auf der Rückseite: «Werde Zimmermädchen in Kentucky oder Texas. Stundenlohn: zehn Dollar.»

Ein Vertreter erklärt mir die Welt: «Hier die Liste mit den Visa-Kategorien der USA, da die Bedingungen, Sie sehen, Ihr Hochschulabschluss ist ohne fünf, nein, zehn Jahre Berufserfahrung nichts wert, Sie kriegen nur heavy jobs, die kein Amerikaner macht, wir bieten Arbeitsvisa für die Ketten Taco Bell oder Case Farms, Sie entscheiden, wir beschaffen die Papiere. Jobvermittlung? Nein, wovon träumen Sie! Den Job suchen Sie, wenn Sie die Papiere haben, bewerben dürfen Sie sich nur bei der einen Kette, unser Service, der beste, zwischen 18'000 und 38'000 Dollar, je nach Aufwand und Extrawünschen, stopp!, keine Fotos der Preisliste, die Konkurrenz schläft nicht, ja, Ratenzahlung möglich.»

Wie viele den Deal eingehen, sei «Geschäftsgeheimnis». An den Ständen beobachte ich junge Frauen und Familien, die Verträge abschliessen. Über ihre Pläne wollen sie nicht sprechen: feel shy, antworten sie.

Wenige haben die Zielländer bereist, die meisten sprechen keine Fremdsprache.

Einige suchen beruflich das Abenteuer im Ausland. Der Programmierer Kim Sang-gyu, 38, will mit Frau und Tochter nach Europa, weil er sein Land für zu wenig innovativ hält. «Wir produzieren Massenware, aber nichts von Qualität.» Stadtplaner Wayne, 27 – sein koreanischer Name sei zu kompliziert –, will ein eigenes Geschäft in Europa gründen.

Wenige haben die Zielländer bereist, die meisten sprechen keine Fremdsprache. Sie vertrauen auf die Gemeinschaft vor Ort. Und die Agenturen. Ihre Dienste sind legal. Was aber halten Regierungen der Gastländer wie die USA von den Agenturen? Die US-amerikanische Botschaft in Seoul schreibt mir: «Die US-Regierung befürwortet keinerlei Dienstleistungen für Migration. (...) Die US-Regierung weiss von skrupellosen Anbietern, die qualifizierte Antragsteller ausgebeutet haben....»

Neben Nordamerika sind neu auch Deutschland und Nordeuropa Auswanderungsziele. «Wegen des Sozialsystems und der geringen Ausbildungskosten», sagt Unternehmer Lee Sang-yeup, der sich Sammy nennt. Sammy sah den Trend kommen. In Sydney, wo er seit dem Studium lebte, führte er eine Agentur für koreanische Auswanderer. Das Geschäft stagnierte, als Australien die Auflagen für die Zuwanderung verschärfte. 2012 begann er sich in Europa zu vernetzen. Analysierte den Arbeitsmarkt, teilte sein Wissen auf Blogs und in den sozialen Medien. Heute ist er die Anlaufstelle für Europa. An seinem Stand drängeln sich Jugendliche und Familien. Alle wollen zu Sammy. Sammy informiert. Sammy berät. Sammy vernetzt. Sein Motto: «Nichts als die Wahrheit.» Die Ruhe in seiner Stimme, die freundlichen Augen – man kauft es dem Mittvierziger ab.

Ganz gleich zu welcher Uhrzeit: Immer ist da eine kollektive Müdigkeit.

Hoch qualifiziert sind viele Interessenten. In Südkorea haben 87 Prozent einen Hochschulabschluss. Bei den Pisa-Studien erzielt das Land Bestleistungen. Gerade deshalb wollen Familien auswandern. Familie Ahn sieht ihre Zukunft in den USA oder Deutschland. Die vierjährige Tochter und der sechsjährige Sohn schauen je auf einem Smartphone Filme. Wir sitzen in der Lounge vor der Messehalle. Auf Dauer, sagt der Vater, können wir den Kindern kein komfortables Leben bieten: Ausbildung, Wohnen, Freizeit – alles ist teuer. Seoul zählt zu den zehn teuersten Städten der Welt.

Er: Die Kinder malen den Himmel gelb und grau. Die Luft ist anderswo hoffentlich besser!

Sie: Nicht nur deswegen wollen wir weg. Der Leistungsdruck in der Schule....

Er: ....Die Freundinnen unserer Tochter verbringen täglich bis zu sieben Stunden damit, Englisch oder Chinesisch zu lernen, Ballett oder ein Musikinstrument zu praktizieren.

Sie: Vom Leben im Ausland erwarten wir wenig. Zeit mit der Familie. Kein Leistungsdruck in der Schule. Die Kinder müssen hier sinnlos büffeln.

Er: In Australien, wo ich studierte, wurde mir bewusst, wie einfältig meine Schulzeit war. Kreativ zu denken, eigene Ideen zu entwickeln, das lernen wir nicht.

Sie: Welche Stadt, spielt keine Rolle. Klein soll sie sein. Vielleicht Stuttgart. Oder Frankfurt.

Er: Erst wollten wir in die USA. Aber Sammy sagte, die Bedingungen in Europa sind besser.

Sie: Unser Geist ist hier nicht frei. Wir sind nicht glücklich. Wie können es unsere Kinder werden?

Er: Es ist auch feige. Wir hauen ab. Wir müssten die Jugend unterstützen. Uns um Wandel bemühen. Veränderungen in diesem Land sind aber schwer.

Am Abend auf dem Heimweg, eingepfercht in der U-Bahn, eine Stunde Fahrt vor mir, schaue ich genau wie am Mittag in müde Gesichter. Ganz gleich, zu welcher Uhrzeit man in Seoul in die U-Bahn steigt: Immer ist da eine kollektive Müdigkeit. Halb offene Augen schauen auf Bildschirme. Burschen lesen manhwas, koreanische Comics, Mädchen Ratgeber für Kosmetik, studieren Lehrbücher. Andernfalls schläft man. Sitzend. Stehend, indem man sich an den hängenden Bügeln festkrallt.

Auf der Fahrt denke ich über die hiesige Wahrnehmung Europas nach: die Hochburg der Kultur, des Genusses, der Bildung. Eine sehr amerikanische Anschauung Europas. Niemandem ist präsent, dass die europäischen Werte in diesen Tagen bröckeln. Mag sein, dass der europäische Geist ein freierer ist als der konfuzianische und dass sich jeder verwirklichen kann.

Europa gilt als Eldorado.

Erzähle ich, dass es uns hingegen vor lauter Selbstverwirklichung an Zusammenhalt fehlt, dann interessiert das niemanden. Europa gilt als Eldorado. Die Unterhaltungsindustrie bestärkt dieses Ideal. Eine viel gesehene TV-Serie mit dem Titel «Voraussetzungen zum Glücklichsein – Besuche in Sozialstaaten» zeigt Rentner in Schweden, die vom gesicherten Einkommen erzählen. Väter in Frankreich, die ihre Kinder um 17 Uhr von der Schule abholen und mit ihnen unter blauem Himmel spielen. Jugendliche in Holland, die zur Arbeit radeln. Lachende Gesichter.

Europa als Ideal ist auch in der Seouler Einkaufsstrasse Garosu-gil sichtbar. Dort reihen sich Boulangeries an Pizzerie und Bodegas. Flagship-Stores, gebaut als Londoner Telefonkabine oder im Industrial Chic, konkurrieren. Schönheitskliniken werben auf Plakaten für westliches Aussehen: Kulleraugen, hohes Nasenbein, grosser Busen. Drei Seitenstrassen weiter werde ich zurück in die Realität geholt, als ich den Dampf aus den Garküchen aufsteigen sehe und aus dem Lautsprecher eines klapprigen Gefährts höre: «Kaufe gebrauchte Bildschirme, kaufe gebrauchte Waschmaschinen, kaufe gebrauchte....»

Aushalten

Ein Freitagabend auf dem Gwanghwamun-Platz im Zentrum Seouls. Hunderttausende Menschen protestierten hier Ende 2016 mit Kerzenlichtern für die Amtsenthebung der damaligen Präsidentin Park Geun-hye. Die Smogbelastung ist heute so hoch, dass man bei jedem Atemzug das Gefühl hat, die Lungen füllten sich mit Sand.

H. wartet am Ausgang acht der U-Bahn. Gross, schlanke Statur. In Anzug und Krawatte wirkt er älter als 32. Zur Begrüssung verneigt er sich. Schweigend führt er in ein Lokal, wo mit goldenen Stäbchen und Löffeln gegessen wird. Es ist voll mit Männern in Anzügen, die auf den Feierabend trinken. H. bestellt eine Flasche Makgeolli, Reiswein, gebratenen Fisch, Fleischeintopf. Dazu wird Gemüse serviert. H. nimmt einige Schlucke Makgeolli, schiebt mit den Stäbchen Fleischstückchen in den Mund.

«Alle kämpfen mit Hell Joseon. Weil sie keinen Job finden. Weil sie ihren Job hassen. Weil sie die Spielregeln im Land hassen.»H., junger Südkoreaner

«Die Stellensuche traf mich unvorbereitet. Sie zermürbte mich. Ich litt unter Angstzuständen. Konnte nicht mehr durchschlafen. Mit jeder Absage schrumpfte mein Selbstwert. Fanden Freunde einen Job, schämte ich mich. Mit 28 ist man fast zu alt als Berufseinsteiger. Wir beginnen mit 19 zu studieren. Dazwischen zwei Jahre Militärdienst. Mit 26 sollte man die Stelle haben. Sonst denken alle: Versager. Mein Masterdiplom rechtfertigte zumindest mein Alter. Nach dem Studium in Statistik in den USA wollte ich für ein Doktorat bleiben. Das klappte nicht. Zurück in Seoul ging der Marathon mit den Bewerbungen los. Ich versuchte es bei allen Topkonzernen. Kommt das Dossier durch, schreibt man eine Prüfung mit Fragen zur Allgemeinbildung und zur Firma. Besteht man sie, darf man zum Interview. Manche schreiben über hundert Bewerbungen. Ich schrieb dreissig. Eine klappte. Seit vier Jahren arbeite ich für eine der grössten Banken im Land.

Glücklich? Das Rennen hört nicht auf. In den Firmen gibt es viele Hierarchiestufen. Allein fünf bis zum Management. Befördert wird man alle drei bis vier Jahre, je nach Leistung. Der Vorgesetzte bewertet sie mehrmals im Jahr mit einem Notensystem. Aber man kann auch eine Prüfung ablegen. Wie ich. Nach drei Jahren wurde ich auf Stufe zwei befördert. Dafür habe ich ein Jahr gebüffelt. Jeden Abend nach der Arbeit war ich von sieben bis zwei Uhr nachts im doksil, ein öffentlicher Lernort mit Trennwänden an den Tischen. Dort habe ich alle möglichen Fakten auswendig gelernt. Das kann ich. Neulich besichtigte ich Wohnungen zum Kauf. Der Makler sagte, ich sei sein jüngster Kunde. Ich fühlte mich scheisse. Wenige kaufen in meinem Alter eine Wohnung. Die kämpfen alle mit Hell Joseon. Weil sie keinen Job finden. Weil sie ihren Job hassen. Weil sie die Spielregeln im Land hassen. Dass ich privilegiert bin, quält mich. Das schlechte Gewissen ist wohl mein Hell Joseon. Manche geben den Alten die Schuld für ihre Misere. Schuld ist doch das System. Sie haben es mitgetragen. Magst du noch trinken? Hallo, her da! Noch eine Flasche!»

Wer nicht mithalten kann, ist stigmatisiert als Versager.

Die Arbeit bedeutet in Südkorea nicht nur, die Existenz der Grosseltern, Eltern und der Kinder zu sichern. Auf ihr fusst die Identität. Sie bestimmt den Platz in der Gesellschaft. Sie entscheidet über Freundschaften, über die Ehe; bei den Kindern entscheidet die Arbeit der Eltern über den Krippenplatz, den Kindergarten, die Schule, die Ausbildung. Sie bestimmt, ob man bei Statussymbolen wie Wohnbezirk, Kategorie des Mietvertrags, Auto, Kleidung andere überbieten kann. Wer nicht mithalten kann, ist stigmatisiert als Versager.

Ob man in der Arbeit erfolgreich ist, bestimmt nicht die Leistung allein; wichtig ist auch, ob man den sozialen Pflichten nachkommt, etwa mit Kollegen auszugehen. Wie verankert diese Kultur ist, sieht man wochentags, wenn am Abend Männer in Anzügen Lokale füllen, die im Umkreis von Büros liegen. Etwa im Viertel Nonhyeon im Süden der Stadt. In den verwinkelten Gassen mischt sich der Geruch von grilliertem Fleisch mit der Alkoholfahne torkelnder Männer. An jeder Ecke laden farbige Lettern ein in Karaoke-Bars.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Männer als Teil dieser Ausgehkultur Etablissements besuchen. Freundinnen erzählen, ihre Mütter hätten ihnen für die Ehe mitgegeben, in dieser Sache doch bitte tolerant zu sein. Sich als Frau unterzuordnen ist Bestandteil der konfuzianischen Gesellschaftsordnung, die das Land bis heute prägt. Die Frau hat dem Mann zu gehorchen: Vater, Bruder, Ehemann. Frauen ringen um grundlegende Freiheiten wie Partnerwahl, Sex vor der Ehe oder ihren Platz in der Geschäftswelt – die Lohnungleichheit beträgt in Südkorea knapp vierzig Prozent.

Über Gleichberechtigung spricht man seit Mai 2016. Als ein Mann in Gangnam auf einer öffentlichen Toilette eine Frau mit dem Motiv erstach, Frauen erniedrigten ihn seit jeher, löste der Fall den koreanischen Aufschrei aus. Der Täter litt an Schizophrenie, wie sich rasch herausstellte. Doch dieser Fakt blieb Nebensache. Kim Hye-ri hörte nach dem Mordfall erstmals Begriffe wie Sexismus, Patriarchat oder Feminismus. Sie las Bücher, schaute Sendungen zum Thema und sagte sich: Was bin ich blöd. Jetzt verstand sie, woher ihre Krise rührte.

«Mein Hell Joseon? Als Frau in diesem Land zu leben.»Kim Hye-ri, junge Südkoreanerin

Hye-ri wartet an einem frühen Abend vor ihrer Ballettschule in einer ruhigen Wohngegend im Norden Seouls. In der betongrauen Landschaft sticht sie heraus: gelber Kapuzenpullover, pinkfarbene Wollmütze, weisser Rucksack. Wir spazieren zu ihrem Stammcafé, wo im Vorgarten verblichene Weihnachtskugeln liegen und daneben gelbe Tulpen blühen. Kim Hye-ri, 25, Sachbearbeiterin seit sieben Jahren, studiert neben der Vollzeitarbeit Schauspiel. Vom Studium weiss die Familie nichts, «weil es ihnen Sorgen machen würde». Sie habe einen stabilen Job, obwohl ihr die Eltern kein Studium finanzieren konnten. Ist sie abends oder an den Wochenenden beim Unterricht, denkt die Familie, Hye-ri macht Überstunden.

«Mein Hell Joseon? Als Frau in diesem Land zu leben. Seit ich mich mit der herrschenden Ungleichheit befasse, ist jeder Tag ein Kampf. Davor fielen mir alltägliche Demütigungen gar nicht auf. Etwa die des neuen Teamleiters, der geschminkte Gesichter und knielange Röcke verlangt. Oder dass wir Frauen in der Firma den Gästen Kaffee servieren müssen. Das Gleiche beim Ausgehen abends. In Korea ist es zwar üblich, sich gegenseitig Alkohol einzuschenken, auch unter Frauen. Aber bei den Firmenessen müssen immer wir Frauen den Männern einschenken. Letztens in der Karaoke-Bar forderte mich eine ältere Kollegin auf, das Glas eines Kollegen zu füllen. Dann drängelte sie: ‹Los, sing mit ihm!› In mir sträubte sich alles, aber ich musste. Sie ist meine Vorgesetzte und älter. Was mich verstörte, war die Ungeniertheit, mit der sie das als Frau von mir verlangte.

Wäre ich auch beinahe so geworden? Mit Freundinnen kann ich nicht über das Frausein in Korea sprechen. Viele wollen nicht, weil sie schwierige Fragen verdrängen oder weil sie es als Kritik an unserer Kultur empfinden. Für meine Mutter und meine Schwester ist Heiraten ein Lebensziel. Ich will nicht heiraten. Gespräche mit Männern über diese Themen enden nur im Streit. Immer die platten Aussagen, sie hätten keine Wahl, seien von Natur aus stärker und trügen mehr Verantwortung in unserer Gesellschaft. Oft sagen sie: Ihr hasst uns, wir euch aber nicht. Wie soll man da vernünftig miteinander reden? Sie sind nicht empathisch. Ich wünsche, sie fragten: Wie genau machen wir euch das Leben zur Hölle?»

Aufbrechen

Wie bewertet jemand, der die koreanische Gesellschaft seit Jahrzehnten beobachtet, die Krise? Der Soziologe Yoon In-jin empfängt in seinem Büro mit einer Wand aus Büchern hinter Glas. Yoon, ein Mann in den Fünfzigern, lehrt und forscht an der Korea University zu Migration und zur Diaspora der Koreaner.

«Professor Yoon, eine Generation will auswandern. Stimmt das?»

«Mit der Betonung auf wollen, ja. Viele Jugendliche träumen davon. Mit einer unbefristeten Aufenthaltsbewilligung sind in den letzten Jahren zweitausend bis dreitausend pro Jahr ausgewandert. Aber bedeutend mehr befristet, etwa für ein Studium oder für temporäre Arbeit – allein in die USA rund zwanzigtausend pro Jahr. Vor Ort versucht diese Gruppe den Aufenthaltstitel anzupassen. Da scheitern aber einige.»

«Woran?»

«An der Fremdsprache. Oft beherrschen sie diese ungenügend. Beim Grossteil der Diaspora beschränkt sich dadurch der Kontakt auf die Landsleute. Sie finden kaum Anschluss im Zielland. Zudem ist die Jobauswahl klein. Familien finanzieren sich mit Ersparnissen. Nach den ersten Jahren kommt die Ernüchterung. Die Männer kehren zum Arbeiten in die Heimat zurück, weil sie im Zielland nichts als Billigarbeit finden.» «Wie sehen Sie den geistigen Zustand der Jugend?»

«Sie steckt in einer Sinnkrise. Hell Joseon ist die Wut über wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen. Wir müssen diese Wut ernst nehmen. Der Boom meiner Generation lässt sich nicht wiederholen. Die Werte der Jugend, etwa flache Hierarchien, Freiheit, Individualismus statt Kollektivismus, sind mit dem starren System nicht kompatibel. Manche aus meiner Generation schimpfen, die Jugend arbeite nicht hart . Diese Krise aber ist nicht mit harter Arbeit zu bewältigen.»

«Die Wende kommt, wenn die alte Generation stirbt, sagte eine 25-jährige Frau.»

«Das wird früher passieren. Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend. Jüngere Menschen werden Schaltstellen in Politik und Wirtschaft besetzen. Das wird auch das Klassensystem aufweichen. Was man nicht vergessen darf: Brauchen andere Länder für eine Sache dreissig Jahre, schafft es Südkorea in fünf. Weil sich mit der zentralistisch organisierten Regierung Entscheidungen rasch umsetzen lassen. Und weil die koreanische Gesellschaft die Fähigkeit hat, sich schnell zu wandeln. Auf politischer Ebene ist die Wende jedenfalls bereits im Gange.»

«Inwiefern?»

«Die Kerzenlicht-Proteste waren eine friedliche Revolution. Mit der Amtsenthebung von Präsidentin Park Geun-hye ist eine neue Ära angebrochen. Die Regierung Park stand für das autoritäre Korea. Die jetzige Regierung unter Moon Jae-in will Reformen etwa in Wirtschaft oder Militär durchsetzen. Gelingt ihr das, wird das die Gesellschaft fundamental prägen.»

Stellen für die Jungen zu schaffen, war ein Wahlversprechen des linksliberalen Präsidenten Moon Jae-in. Nach seinem Amtsantritt 2017 gründete Moon ein Komitee mit elf Ministern. Bis Ende seiner ersten Amtszeit 2022 will er allein im öffentlichen Dienst über 800'000 Stellen schaffen. Durchgesetzt hat er bereits die Erhöhung des Mindestlohns um 16 Prozent. Die Regierung kündigte an, Jugendliche auf Stellensuche finanziell zu unterstützen, ebenso kleine und mittlere Unternehmen, die Stellen schaffen. Gerade Letzteres ist wichtig. Südkoreas Wirtschaft lenken die chaebol, Mischkonzerne im Besitz von Familien wie etwa Hyundai, LG, Lotte oder Samsung.

Na Hyun-woo gehört zu den wenigen, die das Gefühl Hell Joseon nicht resignieren lässt. Lieber will er morgen etwas verändern. Mit dieser Vision arbeitet Hyun-woo bei der Seouler Jugendgewerkschaft.

«Wandert man aus, übernimmt man null Verantwortung!»Na Hyun-woo, junger Südkoreaner

Im Seouler Büro sitzen junge Frauen und Männer an einem grossen Tisch vor ihren Rechnern. Die Stimmung ist ungezwungen, man steigt über Papierstapel und Plakatrollen. «Wir sind gerade umgezogen», sagt Hyun-woo. Er trägt eine Pilzfrisur und eine runde Brille mit Metallgestell. Über die Auswanderer schüttelt Hyun-woo den Kopf. «Will man so Hell Joseon entfliehen, übernimmt man null Verantwortung!» Auch ihn überkommt das Gefühl gelegentlich. «Das Wort aber verwende ich nie. Es lähmt. Meine Freunde reden ständig vom Auswandern. Keiner macht es. Wir müssen doch den Kern der Krise verstehen. Eine Haltung dazu finden.»

2011 war Hyun-woo noch Pizzalieferant bei Domino’s. In dreissig Minuten musste man die Pizza ausliefern. Sonst bekam sie der Kunde auf Kosten der Mitarbeiter gratis. Sein Kollege raste deshalb mit dem Motorrad. Und bezahlte mit dem Leben. Die Jugendunion setzte mit Kampagnen so lange Druck auf, bis Domino’s die Regel abschaffte. Überzeit, Unterbezahlung, keine Sozialleistungen sind im Dienstleistungssektor üblich. «Ein bekannter TV-Produzent, 29 Jahre alt, beging 2016 Selbstmord. Er hinterliess die Notiz: ‹Ich musste Kollegen ausbeuten. Habe 55 Tage durchgearbeitet, mit zwei freien Tagen dazwischen. Ich will jetzt schlafen.›» Hyun-woo kritzelt Kreise und Dreiecke auf einen Block.

Bei der Selbstmordrate liegt Südkorea weit vorne. Im letzten Jahresbericht der WHO rangierte das Land auf Platz 4 von 183 Ländern. Jeden Tag nehmen sich 36 Menschen das Leben, der Grossteil ist jünger als vierzig. Überarbeitung und Leistungsdruck sind die häufigsten Ursachen. Die Regierung bemüht sich, den Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben zu fördern. In Verwaltungen und manchen Firmen werden an bestimmten Wochentagen die Rechner am frühen Abend vom Strom abgeschnitten. Anfang dieses Jahres wurde die maximale gesetzliche Arbeitszeit von 68 auf 52 Stunden pro Woche gesenkt.

«Ich entwickelte eine innere Kraft», sagt Hyun-woo, «und baute die Angst vor Konsequenzen wie Kündigung oder Ehrverletzung ab.» Mit dieser inneren Kraft setzte er sich auch gegen die mächtigste Institution im Land durch: die Familie. Seine Eltern verstehen zwar nicht, dass er nicht studiert hat und dass er jetzt, mit 25, plötzlich studieren will, wo er doch längst Karriere machen, heiraten und Kinder zeugen sollte, sie setzen ihn aber nicht mehr unter Druck.

«Einbringen können wir uns nur, wenn wir den Mund aufmachen.»Na Hyun-woo, junger Südkoreaner

«So eine innere Kraft braucht die Jugend in diesem Land. Einbringen können wir uns nur, wenn wir den Mund aufmachen.» Hyun-woo hat hierzu einen Podcast initiiert. Gäste und Mitglieder der Gewerkschaft diskutieren wöchentlich darüber, was die Jugend bewegt. Thema der letzten Sendung: Womit kämpfen Frauen in der koreanischen Firmenkultur?

Was der Podcast für Hyun-woo, ist das Theater für Hye-ri, die Sachbearbeiterin, die ihren Eltern nicht sagen will, dass sie abends auf die Schauspielschule geht. «Das Spiel hilft mir, die Krise meiner Generation zu erfassen.» Ihre Klasse probt das erste gemeinsam geschriebene Stück. Hye-ri spielt die Hauptfigur: eine junge Frau, die an einer unheilbaren Krankheit leidet. Die Mutter will ihre Schmerzen lindern. Ihr die Welt zeigen. Die junge Frau aber schottet sich ab. Und verbringt ihre Zeit mit einem Roboter in ihrem Zimmer. Der Akku des Roboters lässt sich irgendwann nicht mehr aufladen. Der Roboter stirbt. Mit ihm die Frau.

Beim Erarbeiten, sagt Hye-ri, beschäftigten sie sich mit Fragen wie: Warum fühlen wir uns bei Robotern wohler? Warum ist die koreanische Gesellschaft so starr, so kalt geworden? Warum grenzen sich Generationen aus? Sie hofft, die Fragen kommen beim Publikum an. Antworten liefern sie nicht. «Was ich an meiner Kultur so liebe, das schwindet: chong, das koreanische Grundgefühl.» Chong ist ein diffuses Gefühl aus Loyalität, Liebe, Freude, Herzenswärme, Fürsorge, Zusammenhalt. Auf chong fusst jede menschliche Interaktion in Südkorea. Chong kann in Gesten stecken, etwa eine fremde Hand, die einen sanft zur Seite schiebt, weil man gefährlich nah am Bordstein geht; oder in der Verbundenheit einer langjährigen Freundschaft.

Chong ist wie eine unsichtbare Umarmung, die Menschen zusammenbringt. «Die Männer, die Frauen, die Jungen, die Alten: Wir alle vermissen chong. Unser Akku ist halb leer. Wir brauchen mehr chong, um ihn wieder aufzuladen.

(Das Magazin)