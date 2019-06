Zehntausende demonstrieren gegen Auslieferung nach China

Zehntausende haben in Hongkong gegen die Pläne der Regierung für ein Auslieferungsgesetz demonstriert. Anwaltsverbände, Menschenrechtsgruppen und auch ausländische Handelskammern in der asiatischen Wirtschaftsmetropole sind besorgt über das Gesetz.

Es würde den Behörden erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen mutmassliche Kriminelle an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen davor. Sie argumentieren, dass das Justizsystem in China nicht unabhängig sei, internationalen Standards nicht entspreche und auch politisch Andersdenkende verfolge.

Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz «ein Land, zwei Systeme» als eigenes Territorium autonom regiert. Die sieben Millionen Einwohner der chinesischen Sonderverwaltungsregion geniessen grössere politische Freiheiten als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik.

Rechtsstaatlichkeit in Gefahr

Sie haben unter anderem das Recht auf freie Meinungsäusserung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit. Mit dem lauter werdenden Ruf nach mehr Demokratie und Eigenständigkeit in Hongkong zieht Peking aber die Zügel enger.

Amnesty International warnte, Ausgelieferten drohten in China «Folter, Misshandlung und unfaire Verfahren». Auch die USA und Kanada äusserten ihre Sorge; sie befürchten auch Auswirkungen auf britische und kanadische Bürgerinnen und Bürger in Hongkong. Der letzte britische Gouverneur Hongkongs, Chris Patten, nannte das Gesetz in einer Video-Botschaft einen «schrecklichen Schlag» gegen Hongkongs Rechtsstaatlichkeit, Stabilität, Sicherheit und Position als internationaler Handelsplatz. (sep/sda)