Kims neue Rakete soll bis nach Washington fliegen können

Nordkoreas jüngste Waffentests

Nordkorea hat am Mittwoch nach rund zwei Monaten Pause eine ballistische Rakete getestet. Dabei handelte es sich um den 20. Raketentest des Landes in diesem Jahr und den bisher wohl dritten erfolgreichen Test einer ballistischen Interkontinentalrakete. Ein Blick auf weitere bedeutsame Raketentests in diesem Jahr:



14. Mai: Nordkorea feuert eine neu entwickelte Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12 ab und gibt an, diese könne einen nuklearen Sprengkopf tragen.



21. Mai: Pyongyang testet eine Feststoffrakete namens Pukguksong-2, die für Aussenstehende vor dem Start schwieriger zu entdecken ist.



8. Juni: Nordkorea feuert mehrere Flugkörper in Richtung Meer ab, die nach Schätzungen von Experten gegen Schiffe eingesetzt werden können.



4. Juli: Zum ersten Mal testet das Land eine Interkontinentalrakete in hoher Flugbahn. Es handelt sich um die sogenannte Hwasong-14.



28. Juli: Erneut schickt Nordkorea eine Hwasong-14 in die Luft. Dieses Mal gehen Experten davon aus, dass sie bei voller Reichweite das US-Festland, beispielsweise die Millionenmetropole Chicago, treffen könnte.



29. August: Pyongyang schickt eine Hwasong-12 über den Norden Japans hinweg, die anschliessend im Pazifischen Ozean landet.



3. September: Nordkorea nimmt einen Atomtest vor und behauptet, dabei habe es sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt.



15. September: Erneut feuert das Land eine Mittelstreckenrakete über Japan hinweg in den Pazifik. Das Geschoss fliegt rund 3700 Kilometer, die Strecke war bisher unerreicht.



29. November: Nach Angaben Südkoreas fliegt eine in der Nähe Pyongyangs abgeschossene ballistische Interkontinentalrakete fast 1000 Kilometer weit und landet vor der Küste Japans. Die Rakete erreicht eine Höhe von etwa 4500 Metern. (AP)