Krawalle zwischen Demonstranten und Polizei in Kashmir

In der Stadt Srinagar gab es am Freitag Zusammenstösse hunderter Demonstranten mit der Polizei. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete, setzten die Beamten Tränengas sowie kleinkörnige Munition ein, nachdem sich mehrere tausend Demonstranten im Ort des indischen Teils der umstrittenen Region versammelt hatten.

Die Demonstranten warfen mit Steinen und benutzen Latten und Wellblech als improvisierte Schilde. Berichte über mögliche Verletzte lagen zunächst nicht vor. «Wir versuchen, die Belagerung zu durchbrechen und zum Stadtzentrum zu marschieren, aber die Polizei setzt Gewalt ein, um uns zu stoppen», sagte ein Demonstrant AFP.

Die Regierung in Delhi hatte unlängst den in der indischen Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den Bundesstaat Jammu und Kashmir, den indischen Teil Kashmirs, gestrichen und eine Ausgangssperre in der Region verhängt. Der Bundesstaat soll zudem aufgeteilt und der unmittelbaren Kontrolle Delhis unterstellt werden.

Schon immer ein Krisenherd

Der wieder aufgeflammte Kashmir-Konflikt reicht bis zur Unabhängigkeit des ehemaligen Britisch-Indien und der damit einhergehenden Abspaltung Pakistans im August 1947 zurück. Zweimal, 1947 und 1965, führten Indien und Pakistan Kriege um die mehrheitlich muslimische Region.

1949 wurde Kashmir von der UNO zwischen beiden Staaten aufgeteilt – beide beanspruchen die Region aber weiterhin zur Gänze. Das Vorgehen der indischen Regierung in Kashmir in den vergangenen Wochen hat die Spannungen zwischen Delhi und Islamabad deutlich verschärft. (fal/afp)