Militärregierung in Thailand kündigt Wahlen an

Die Militärregierung in Thailand hat für das kommende Jahr Wahlen angekündigt. Im November 2018 werde gewählt, sagte Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha am Dienstag in Bangkok. Das Militär hatte sich im Mai 2014 an die Macht geputscht und die gewählte Regierung von Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra gestürzt. (fur/sda)