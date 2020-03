Nordkorea hat bei seinem jüngsten Waffentest nach Angaben des südkoreanischen Militärs vermutlich zwei ballistische Raketen von kurzer Reichweite abgefeuert. Das sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag.

Südkoreas Generalstab hatte zunächst von zwei nicht identifizierten Projektilen gesprochen, die Nordkorea am selben Tag in Richtung offenes Meer abgefeuert habe. Die Geschosse seien bei Wonsan an der Ostküste abgefeuert worden und etwa 240 Kilometer weit geflogen.

UNO-Resolutionen untersagen der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch atomare Sprengköpfe tragen können.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte Ende des vergangenen Jahres angesichts der stockenden Gespräche mit den USA über sein Atomwaffenprogramm die Entwicklung neuer Waffen angedroht.

Die Atomverhandlungen zwischen Pyongyang und Washington liegen seit einem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump im Februar vergangenen Jahres auf Eis.

Das international weitgehend isolierte Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter strikten US- und UNO-Sanktionen. Kim hatte nach seinem Moratorium für Atom- und Raketentests vergeblich auf eine Aufhebung von Sanktionen gehofft.

Nordkorea hatte 2019 zahlreiche Waffentests durchgeführt und dabei auch Mehrfachraketenwerfer verwendet sowie ballistische Raketen gestartet. Solche Raketen befördern je nach Bauart konventionelle, biologische, chemische oder sogar atomare Sprengköpfe ins Ziel. Die südkoreanische Armee prüfte nach eigenen Angaben, ob Nordkorea noch weitere Flugkörper abfeuerte.

Öffentlicher Auftritt trotz Coronavirus

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un überwachte am Freitag Militärübungen - ein seltener öffentlicher Auftritt inmitten der Bemühungen, einen Ausbruch des Coronavirus in dem isolierten Land zu verhindern.

Nordkorea hat bisher keine Fälle des Virus bestätigt, aber staatliche Medien berichten, dass eine einmonatige Quarantänefrist für Menschen mit Symptomen verhängt worden sei und Massnahmen mit «hoher Intensität» ergriffen wurden, einschliesslich verstärkter Kontrollen in Grenzregionen und auf Flug- sowie Seehäfen. (sep/sda)