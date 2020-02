Sie glauben nicht, was Peking sagt

Als Yang Lis Mutter am 30. Dezember Husten bekommt, macht sich die 27-Jährige keine Sorgen. Es ist Winter in Wuhan. Viele Menschen sind erkältet. Die Mutter geht einkaufen, trifft sich mit Nachbarn, sie essen gemeinsam. 24 Stunden danach teilen die Behörden den Menschen in Wuhan endlich mit, was die Regierung zu diesem Zeitpunkt wohl schon seit drei Wochen weiss: In der Stadt ist eine unbekannte Lungenkrankheit ausgebrochen. Das 2019-novel Coronavirus, hochansteckend und von Mensch zu Mensch übertragbar. Die Viren können eine schwere Lungenentzündungen auslösen. Wer sich infiziert, bekommt Fieber, Kopf- und Halsschmerzen, hört seine Lunge rasseln.

Als Yang Li von dem neuen Virus hört, ist es zu spät. Ihre Mutter hat in der Nähe des Fischmarkts eingekauft, in dessen Umfeld es die ersten Krankheitsfälle gab. Experten sprechen von einer drohenden Pandemie, einer kontinentübergreifenden Ausbreitung der Krankheit. Immer mehr Staaten schotten sich ab, lassen niemanden aus China mehr ins Land. Darunter die USA, Australien, Singapur. In Peking dürfte die Bedrohung durch den Ausbruch längst auf einer Stufe stehen mit der Sars-Epidemie 2003. Politisch ist der Ausbruch zu einer Kraftprobe für das Regime geworden.

Weihnachten, Geburtstag und Sommerferien gleichzeitig gestrichen

In jedem anderen Monat hätte das Virus ausbrechen können. Aber es hat ausgerechnet im Dezember zugeschlagen. Nur wenige Wochen vor dem Neujahrsfest, der wichtigsten Woche im chinesischen Kalender. Hunderte Millionen Menschen reisen in der Zeit quer durchs Land. Einige sparen das ganze Jahr für die Fahrt in ihr Heimatdorf, bringen ihren Kindern Spielzeug mit, den Grosseltern einen Wasserkocher, vielleicht sogar ein Handy. Wenn die Menschen in diesen Tagen nicht reisen, sehen viele ihre Kinder dieses Jahr kein einziges Mal. Es ist, als hätte jemand Weihnachten, den Geburtstag und die Sommerferien gleichzeitig gestrichen.

Yang Li hat wie Millionen andere Menschen gar nicht gefeiert. Der Rest der Familie ist in ein Dorf an der südlichen Grenze der Provinz geflohen, aus dem ihr Vater stammt. «Kein Familienessen, keine Süssigkeiten, nicht mal Sonnenblumenkerne haben wir gegessen», sagt Yang Li. Seit die Mutter krank ist, sitzt sie mit ihrem Bruder in der Wohnung des Onkels, in der es sonst um diese Zeit nach gebratenem Schweinefett und Knoblauch riecht, und wartet auf einen Anruf ihres Vaters. Man kann sie nicht persönlich treffen, aber mit ihr über digitale Wege kommunizieren. Ihr Name ist zu ihrem Schutz geändert. Offen über die Situation in der Stadt zu sprechen, ist für Menschen aus Wuhan gefährlich geworden.

Wenn die Menschen in diesen Tagen nicht reisen, sehen viele ihre Kinder dieses Jahr kein einziges Mal.

Ihr Handy ist für Yang Li das einzige Fenster zur Welt in diesen Tagen. Drei Wochen lang haben sie versucht, ihre Mutter in einem Spital unterzubringen. Krankenwagen kommen schon lange nicht mehr für Menschen mit Fieber. Die Notfallhotline ist überlastet. «Sie haben versprochen zurückzurufen, aber sich nicht gemeldet», sagt Yang.

Jeden Tag hat ihr Vater seine zitternde Frau deshalb hinten auf den Motorroller gesetzt, um sie in ein Spital zu bringen. Die Kinder wollte er nicht mitgehen lassen. Aber keiner nahm die kranke Mutter auf, zwanzig Tage sagten die Ärzte, müssten sie warten, es gebe einfach keine freien Betten. Immer wieder ist ihr Vater morgens aufgestanden, hat die Adresse eines neuen Spitals herausgesucht. Aus den überfüllten Fluren schickte er seiner Tochter Fotos. Da sah sie Menschen, die erschöpft auf dem Boden schliefen, Kranke, die beim Warten in der Schlange ohnmächtig wurden. Vor dem Spital Rettungswagen, die immer neue Patienten brachten. Und Transporter, für die Toten.

Die Angst vor einem Aufstand

Es ist eine unwirkliche Situation. Die Machtzirkel um Xi Jinping sind getrieben von der Angst vor einem Aufstand in einer der fernen Provinzen im Westen. Die Überwachung wird immer strenger, keine Organisation, keinen Gedanken im Land soll es geben, den die Partei nicht kennt. Der Schock muss in diesen Tagen tief sitzen im Zhongnanhai, dem Sitz der Regierung. Ein Angreifer, der sich nicht zensieren oder wegsperren lässt.

Für viele Menschen in China geht es jetzt nicht mehr nur um das Virus, sondern auch um die Frage, ob die Regierung alles getan hat, um die Situation frühzeitig in den Griff zu bekommen.

«Halte durch, Wuhan!»

Wuhan ist eine 11-Millionen-Stadt, fast so gross wie Paris. Hier fliesst der mächtige Yangtsefluss. Mao hat ihn an dieser Stelle einst als Demonstration seiner Macht durchschwommen. 1911 lösten Rebellen in der Stadt die Revolution aus, die den Kaiser stürzte. Später liessen die Amerikaner Wuhan im Krieg gegen Japan zerbomben. Eine Stahlstadt, ein Industriezentrum, ein Innovationstreiber, bis heute trifft sich die Parteispitze dort für wichtige Gespräche. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel war im September da. Im Chicago Chinas. 30'000 Menschen fliegen von dort jeden Tag in alle Welt.

Gefangen sein, so fühlt sich das für Yang Li an. Die Menschen in Wuhan schreien jetzt nachts aus ihren Fenstern: «Halte durch, Wuhan!» Das haben sie aus Hongkong, dort schreien die Menschen abends aus ihren Wohnungen heraus in die Hochhausschluchten, im Protest gegen Peking. Sie schreie nicht, sagt Yang. Vor ein paar Tagen hat ihre Mutter endlich ein Bett in einem Spital bekommen. Sie liegt auf der Intensivstation. Die Mutter hat eine Vorerkrankung, seit ein paar Tagen hustet sie Blut. Yang lässt ihr Handy nicht mehr los. Ihr Vater ist jetzt allein in der Wohnung, in der sie sonst alle zusammenwohnen.

Wie das Leben ist in der abgesperrten Stadt? Sie und ihr Bruder leben von dem, was noch da ist. Sie haben kein Gemüse mehr, ernähren sich fast nur noch von Nudeln und Reis. Im Supermarkt in ihrem Viertel gebe es fast nichts mehr zu kaufen, sagt sie, dann stockt sie, als würde sie nach den richtigen Worten suchen. Ach ja, auch das, die Preise für Lebensmittel sind gestiegen. Das hört man jetzt immer öfter.

«Meine Mutter ist so gut wie tot.» Yang Li, Bewohnerin Wuhan

«Wenigstens etwas Gemüse hätten wir gern», sagt Yang Li, die zu Hause keine Maske trägt. Vor dem Rausgehen habe sie Angst, sagt sie, und ja, sie hat auch Angst, dass sie sich angesteckt haben könnten. Bis zu vierzehn Tage Inkubationszeit, sicher sind sie und ihr Bruder noch nicht, dass sie gesund sind. Und erst der Vater, er geht jeden Tag zur Mutter ins Spital. «Ich habe Angst, dass er sich ansteckt», sagt Yang Li, die jetzt unsicher klingt und viel jünger als sie ist. Und sie klingt traurig.

In China ist zwar fast jeder krankenversichert, der Schutz deckt aber nur einen Bruchteil der Behandlungskosten ab. Yang Lis Vater hat in den ersten Wochen einige Tausend Euro ausgegeben, die gesamten Ersparnisse. Verwandte haben ihnen Geld geliehen. Doch viel haben die auch nicht. Yang ist Angestellte in einem Exportunternehmen, ihr Vater ist Handwerker, der Bruder studiert Ingenieurwesen. Im Netz hat sie einige der Rechnungen hochgeladen, die ihr Vater aus dem Spital mitgebracht hat. «Meine Mutter ist so gut wie tot», schreibt Yang. «Ich glaube nicht, dass die Behörden sie in den offiziellen Todeszahlen nennen werden.»

Im Netz finden sich jetzt Tausende Nachrichten wie die von Yang Li. Mit dem Veröffentlichen der Krankenunterlagen ihrer Mutter geht sie ein grosses Risiko ein. Im chinesischen Netz ist nichts anonym, aber viele suchen online Hilfe, wo auch sonst. Die meisten fühlen sich alleingelassen – und hilflos. Der Ausbruch ist längst auch ein Stresstest für das Gesundheitssystem des Milliardenlandes.

Tote werden sofort verbrannt

Alles Mögliche wird jetzt in den sozialen Netzwerken geteilt, man sieht überfüllte Krankenhäuser, verzweifelte Ärzte, Szenen wie die einer Frau, die weinend immer wieder «Mama, Mama» schreit. Der Leichnam ihrer Mutter wird gerade in einem Bus weggefahren. Jeder Tote muss sofort verbrannt werden, ohne Verabschiedung durch die Familie, das bestätigen auch die Behörden.

Die Regierung versucht zu retten, was sich noch retten lässt. Es ist ein nie da gewesenes Experiment. Mehr als 50 Millionen Menschen eingekesselt. Peking lässt im Netz Kritik am Vorgehen der Behörden löschen. Selbst in privaten Nachrichtenchats erreichen Meldungen ihren Empfänger nicht mehr. Jedem, der in den sozialen Medien Nachrichten abseits der Parteilinie veröffentlicht, drohen bis zu sieben Jahre Haft.

Yang Li glaubt an nichts mehr, was Peking sagt. Sie macht sich einfach nur Sorgen um ihre Mutter, die sie nicht besuchen kann. Aber immerhin ist sie jetzt in einem Spital. Und sie kann mit ihr telefonieren. Das Telefon, das sie nicht aus der Hand legt, noch nie war es so wichtig. Ihr Chef weiss, dass ihre Mutter krank ist. «Er will mich nicht mehr bei der Arbeit sehen», sagt Yang Li. Und dann sagt sie noch etwas, ganz leise: Ihr Vater hat am Wochenende Fieber bekommen.