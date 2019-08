«Wir wollen keinen Krieg»

Gipfel zwischen Trump und Rohani in den kommenden Wochen denkbar

Nach den Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gibt es wesentliche Fortschritte bei der Lösung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Es habe sich beim G-7-Gipfel in Biarritz in den vergangenen Tagen «ein Weg abgezeichnet» und es gebe «Fortschritte» auf der «technischen Ebene», wenngleich noch nichts entschieden sei, sagte Macron am Montag im Beisein Donald Trumps. Es gebe Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch. Es sei sogar ein baldiges Gipfeltreffen denkbar. «Ich hoffe, dass es uns in den kommenden Wochen auf der Basis dieses Austauschs gelingen wird, ein Gipfeltreffen mit Herrn Rohani auszurichten.» Eine Einigung sei möglich, wenn der iranische Staatschef Hassan Rohani bereit sei, Trump zu treffen.



Macron betonte, für weitere Fortschritte müsse der Iran garantieren, kein Atomprogramm zu verfolgen und die Stabilität in der Region nicht zu gefährden. Ein Gipfel zwischen dem US-amerikanischen und dem iranischen Präsidenten wäre ein grosser Durchbruch in dem Konflikt. Der iranische Aussenminister Mohammed Jawad Zarif kam am Sonntag zu einem völlig überraschenden Besuch nach Biarritz und traf Macron. Trump gab an, Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung gehabt. Zunächst war befürchtet worden, Trump könnte die Einladung des Iraners als Affront auffassen. Teheran gilt als Feind der USA.



Anders als erwartet, lobte Trump die «grosse Einigkeit, selbst beim Iran». Trump war am Montag zu einem bilateralen Gespräch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zusammengekommen. Er kündigte an, «sehr bald» nach Deutschland zu kommen. Er habe «Deutsches im Blut». Trump lobte die Kanzlerin als «brillante Frau», die nicht unterschätzt werden dürfe. Merkel sagte später, man habe noch «kein spezifisches Datum» für ein Treffen ausgemacht. Sie habe Trump bereits vor längerer Zeit praktisch eine Dauereinladung ausgesprochen. Im transatlantischen Handelsstreit blieb Trump unnachgiebig.

(red)