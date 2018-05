2000 Polizisten wegen AfD-Demo in Berlin im Einsatz

Mehrere tausend Anhänger der AfD versammelten sich nach Polizeiangaben am Mittag am Hauptbahnhof, um dann in Richtung Brandenburger Tor zu marschieren. Mehrere Gegenproteste waren angemeldet: zu der Hauptveranstaltung des Bündnisses «Stoppt den Hass - Stoppt die AfD» kamen einer Sprecherin zufolge über 3000 Menschen vor dem Reichstagsgebäude zusammen. Auf Twitter wird derweil die Information verbreitet, dass 72'000 Gegendemonstranten zusammengekommen sind.

Viele AfD-Anhänger trugen Deutschland-Fahnen, die Menge skandierte immer wieder «Merkel muss weg» - die Kundgebung richtete sich unter anderem gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und damit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zu hören war auch der Ruf «Wir sind das Volk». Die Rechtspopulisten selbst sprachen von rund 5000 Teilnehmern.

Kritik an Özil

Bevor sich die Demonstranten in Bewegung setzten, redete unter anderen AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch. Dabei kritisierte sie den türkischstämmigen Fussball-Nationalspieler Mesut Özil. Dieser sei ein Beispiel «für eine grandios gescheiterte Integration» und «kein Deutscher», rief von Storch.

Özil und sein Teamkollege Ilkay Gündogan hatte eine Welle der Empörung ausgelöst, als sie sich Mitte Mai mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in London fotografieren liessen.

Der AfD-Demonstrationszug zum Brandenburger Tor wurde von Protesten begleitet. Von Gegnern wurde gerufen: «Nazis raus». Die Polizei teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, die Brücken im Bereich des Regierungsviertels würden gesperrt, «um ein Aufeinandertreffen der Versammlungsteilnehmer zu verhindern».

Pfefferspray in Kreuzberg

Die Polizei war mit 2000 Beamten im Einsatz und stellte sich auf mögliche Zusammenstösse ein. Die Gegner der AfD hatten angekündigt, den AfD-Zug stoppen zu wollen.

Erste Auseinandersetzungen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers zwischen Demonstranten und Einsatzkräften bei einer Gegendemo vom Stadtteil Kreuzberg aus in Richtung Mitte. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, als Demonstranten versuchten, Absperrungen zwischen verschiedenen Versammlungen am Leipziger Platz zu durchbrechen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Am #Friedrichstadtpalast haben Personen zwei brennende Müllcontainer mit Pyrotechnik auf die Fahrbahn geschoben. Eine Demonstrantin wurde verletzt. Die @Berliner_Fw ist unterwegs.#b2705 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) 27. Mai 2018

Bei der für den Nachmittag geplanten Abschlusskundgebung der AfD sollen unter anderem die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland sprechen. Die AfD hatte angekündigt, sie wolle sich mit der Demonstration für eine «gesamtgesellschaftliche Solidarität von Deutschen für Deutsche» einsetzen.

«Rattenfänger» der AfD

Gewerkschaften und weitere Gruppierungen hatten zu Protesten gegen die AfD aufgerufen, auch Vertreter von Linken und Grünen kündigten ihre Teilnahme an. Unter ihnen war auch der Grünen-Chef Robert Habeck.

Dieser beklagte im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montagsausgaben) ein Einknicken aller Parteien vor der AfD. Diese AfD bestimme seit drei Jahren den Diskurs über Flucht und Einwanderung. «Die Angst vor dem Rechtspopulismus treibt Politiker zu dummen Fehlern», sagte Habeck. Er kritisierte auch eine einseitig geführte Debatte über Einwanderung. «Wer spricht denn heute noch von Integration?»

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer warf der AfD vor, «Antisemitismus in die Parlamente» zu bringen. «Alte Nazis, Neonazis und Rechtspopulisten. Sie sehen den Menschen nicht in seiner Würde als Individuum. Diese Leute sind eine Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland», schrieb Kramp-Karrenbauer in einem Gastbeitrag für die «Bild am Sonntag». Die «Rattenfänger» der AfD würden zwar versprechen, jüdisches Leben in Deutschland schützen zu wollen. Allerdings gebe es in der Partei «an allen Ecken und Enden Antisemitismus». (sep/sda)