Alle FPÖ-Minister für geschlossenen Rücktritt bereit

Angesichts der erwarteten Absetzung des österreichischen Innenministers Herbert Kickl im Zuge des «Ibiza-Skandals» hat der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer mit dem Rücktritt aller Minister seiner rechtspopulistischen Partei gedroht. «Als Regierungsmitglieder, haben wir gesagt, stellen wir unsere Ämter zur Verfügung, wenn die Abberufung unseres Innenministers Herbert Kickl erfolgt», sagte der Verkehrsminister und designierte neue FPÖ-Chef Norbert Hofer am Montag in Wien. Kickl habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Es gebe keine Ermittlungen gegen ihn.

Für den Mittag wurde die Entlassung Kickls durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet. Kurz wollte gegen 12.30 Uhr vor die Presse treten. Der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen um 15.30 Uhr mit Hofer sprechen. Danach empfängt Van der Bellen um 17.30 Uhr SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Weitere Gespräche mit den Oppositionsparteien sollen demnach am Dienstag folgen.

Kurz hält es für untragbar, dass Kickl während der absehbaren Ermittlungen zur Video-Affäre im Amt bleibt. Im Video, das zum Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zum Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition geführt hat, werden möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ thematisiert. Im Juli 2017, dem Zeitpunkt der heimlichen Aufnahmen, war Kickl FPÖ-Generalsekretär. «Klar ist, dass Kickl nicht gegen sich selbst ermitteln kann», sagte Kurz dem «Kurier» (Montag).

Hofer: FPÖ hat keine Grosspenden erhalten

In seiner Erklärung wies Hofer darauf hin, dass es sich bei der grössten Spende um 10'000 Euro gehandelt habe – von «einer Landwirtin, die in eine Notlage geraten ist» und der die FPÖ geholfen habe. Sie habe sich revanchiert. Ansonsten habe es keine grösseren Spenden gegeben. Er händige die Spendenliste der Partei gern an die Medien, «die vierte Macht», aus. Desweiteren wolle er die Finanzen der Partei von einem externen Wirtschaftsprüfer durchleuchten lassen. Zudem erklärte Hofer, dass sich «Kickl nichts zuschulden hat kommen lassen».

In seiner Rede hat Kickl die ÖVP und deren Kanzler Kurz scharf attackiert. Die Koalition sei nicht an den Freiheitlichen, sondern an der ÖVP und deren Machtstreben gescheitert, so Kickls Darstellung der Ereignisse der letzten Tage.

Abgeordneter kündigt Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz an

Die Liste «Jetzt» hat für die nächste Nationalratssitzung in Österreich einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz angekündigt. Sollte der Antrag angenommen werden, müsste Bundespräsident Alexander Van der Bellen jemanden mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen.

«Dann ist der Bundeskanzler Geschichte – und das ist auch gut so», sagte der Gründer der Liste «Jetzt», Peter Pilz, am Montag im TV-Sender «oe24». Der Kanzler sei der Hauptverantwortliche für die Regierungskrise.

Wann der Nationalrat zum nächsten Mal tagt, wird im Laufe des Tages festgelegt. Die oppositionelle SPÖ hat einen Antrag auf Einberufung einer Sondersitzung gestellt. (Redaktion Tamedia/sda/afp)