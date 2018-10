Ermittler sollen Teile von Khashoggis Leiche gefunden haben

Nur wenige Momente nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an einer weltweit beachteten Rede fragte: «Wieso wurde Khashoggis Leiche nicht gefunden?», berichteten Medien mit Bezug auf türkische Ermittlerkreise und die Opposition das Gegenteil.

Die Ermittler hätten Teile der sterblichen Überreste des getöteten Jamal Kashoggi gefunden. Das schrieb zunächst die britische Zeitung «Mirror» mit Bezug auf den Oppositionspolitiker Dogu Perinçek. Wenig später berichtete «Sky News» mit Bezug auf mehrere Quellen in Sicherheitskreisen dasselbe.

"Jamal Khashoggi's body parts have been discovered" - Sources have told @AlexCrawfordSky "grizzly details" about how Jamal Khashoggi's body parts were discovered.



For more, head here: https://t.co/bX5HYfFlbo pic.twitter.com/objJZmVn04