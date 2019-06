Boris Johnson baut Vorsprung für Tory-Vorsitz weiter aus

Die Abgeordneten der britischen Konservativen haben am Mittwoch in einer dritten Wahlrunde um das Amt des Parteichefs und Premierministers ihre Stimmen abgegeben. Der Letztplatzierte der fünf Kandidaten, Rory Stewart, schied aus.

Weiterhin haushoher Favorit ist Boris Johnson. Mit 143 Stimmen erhielt er 17 mehr als in Runde zwei. Damit liegt er 89 Stimmen vor Jeremy Hunt (54). Michael Gove brachte es auf 51 Stimmen. Sajid Javid schaffte es mit 38 ebenfalls noch in die nächste Runde. Stewart brachte es nur auf 27.

Die Anzahl der Bewerber soll in zwei weiteren Wahlgängen am Donnerstag auf zwei reduziert werden. In einer Stichwahl haben dann die etwa 160'000 Parteimitglieder das letzte Wort. Johnson gilt dafür bereits als gesetzt.

(step/sda)