Bruder von Ex-Aussenminister Boris Johnson tritt zurück

Verkehrsstaatssekretär Jo Johnson, der jüngere Bruder von Ex-Aussenminister Boris Johnson, ist zurückgetreten. Er begründete seinen Rücktritt am Freitag in London damit, dass die geplante Brexit-Vereinbarung mit der Europäischen Union ein «schrecklicher Fehler» wäre. Zugleich sprach er sich für ein weiteres Brexit-Referendum aus.

«Es ist mir zunehmend klar geworden, dass das Austrittsabkommen, das gerade zum Abschluss gebracht wird (...), ein schrecklicher Fehler sein wird», legte Johnson in einer Erklärung dar. Er halte es für «vollkommen richtig, zurück zum Volk zu gehen und es aufzufordern, seine Entscheidung für einen EU-Austritt zu bestätigen». Wenn die britischen Bürger sich dabei erneut für einen Brexit aussprächen, sollten sie auch «das letzte Wort» über Mays Brexit-Deal haben.

Johnson war gegen EU-Austritt

Jo Johnson hatte sich vor dem Brexit-Referendum im Juni 2016 gegen einen EU-Austritt ausgesprochen. Sein Bruder Boris Johnson gehörte hingegen zu den führenden Köpfen der Brexit-Kampagne. Anfang Juli trat er aus Protest gegen Mays Verhandlungskurs als Aussenminister zurück, auch andere Brexit-Hardliner verliessen das Kabinett.

With great regret, I'm resigning from the Government - I have set out my reasons in this article and the video below. https://t.co/hzimcS8uiR pic.twitter.com/hUN9RLzDfq