CSU-Chef Seehofer will als Vorsitzender zurücktreten

Horst Seehofer will als CSU-Vorsitzender zurücktreten. Eine entsprechende persönliche Erklärung will der 69-Jährige im Laufe der Woche abgeben, Anfang 2019 soll es einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben.

Das machte Seehofer am Sonntagabend bei Beratungen der engsten CSU-Spitze in München deutlich, wie mehrere deutsche Medien berichten.

Der CSU-Chef will einem weiteren Medienbericht zufolge bei einem Rückzug vom Parteivorsitz auch nicht mehr lange Bundesinnenminister bleiben. Er könne vielleicht noch einige Monate weiterarbeiten, aber ein «Durchwursteln» auf diesem Posten werde es mit ihm nicht geben, berichtete die «Bild am Sonntag» unter Berufung auf enge Vertraute Seehofers. Über die Zukunft Seehofers wird seit längerem spekuliert.

Seehofer will laut dem «BamS»-Bericht bei der Regelung seiner Nachfolge in der CSU eine einvernehmliche Lösung erreichen. Sollte es diese nicht geben, wolle er in beiden Ämtern einen klaren Schlussstrich ziehen. Die Wochenzeitung «Die Zeit» hatte zuvor noch unter Berufung auf Vertraute Seehofers berichtet, Seehofer werde in den kommenden Tagen sein Amt als Parteichef aufgeben, wolle aber Bundesinnenminister bleiben. (TA/NN)