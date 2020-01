Coronavirus-Verdacht auf grossem Schiff nicht erhärtet

Die ersten Tests nach einem Verdacht auf das Coronavirus auf dem Kreuzfahrtschiff «Costa Smeralda» deuten auf Entwarnung: Wie das italienische Gesundheitsministerium am Donnerstag bestätigte, ergaben erste medizinische Untersuchungen keinen Hinweis auf den Erreger der Lungenkrankheit aus China. Man wolle aber noch weitere Resultate abwarten.

Wegen des Verdachts waren rund 7000 Menschen – darunter etwa 6000 Passagiere – stundenlang an Bord der «Costa Smeralda» im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia festgehalten worden. Unter den Passagieren befinden sich auch Schweizer Staatsangehörige.

Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao hatte an Bord Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, die ein Anzeichen für das Coronavirus sein können. Auch ihr Mann war untersucht worden.

Passagiere an Bord der «Costa Smeralda». Bild: Keystone

Das Ehepaar aus Macao hat die Kreuzfahrt den Berichten nach in der Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Das Schiff habe auf der regulären Tour durchs westliche Mittelmeer in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca Station gemacht, bevor es Civitavecchia anlief. Von dort erkunden die Schiffsreisenden in der Regel die italienische Hauptstadt Rom. Italien ist ein bei Chinesen beliebtes Reiseland.

(sep/sda)