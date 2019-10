SPD: Knapper Sieg für Scholz und Geywitz

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz gewannen den Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz knapp. Aber die erforderliche absolute Mehrheit verfehlten beide deutlich. Sie treten nun in einer Stichwahl gegen den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an, wie die SPD am Samstag mitteilte.

Das Duo Scholz/Geywitz kam auf rund 22,7 Prozent, während die Zweitplatzierten auf 21 Prozent kamen. Das Ergebnis des zweiten Mitgliederentscheids soll am 30. November vorliegen. Scholz und Geywitz waren unter den sechs Bewerberteams die einzigen, die klar für eine Fortsetzung der grossen Koalition bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 plädierten. Walter-Borjans hat dies offengelassen, während seine Partnerin Esken den Ausstieg aus der Koalition fordert. (fal/Reuters)