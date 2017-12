Deutschland motiviert Asylbewerber mit Geld zur Heimreise

Mit einer zusätzlichen Prämie will die deutsche Regierung abgelehnte Asylbewerber zur freiwilligen Ausreise bewegen. Bei Familien geht es dabei um Prämien bis zu 3000 Euro, bei einzelnen Betroffenen bis zu 1000 Euro. Die Aktion ist befristet.

Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière richtete in der Zeitung «Bild am Sonntag» einen direkten Appell an die Betroffenen: «Wenn Sie sich bis Ende Februar für eine freiwillige Rückkehr entscheiden, können Sie neben einer Starthilfe erstmals eine Wohnkostenhilfe für die ersten zwölf Monate in Ihrem Herkunftsland erhalten.»

«Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!»

Der Zeitung zufolge können Ausreisepflichtige bei freiwilliger Heimkehr die Unterstützung zusätzlich zu den bisherigen Leistungen erhalten. Die Prämie ist etwa für Miete, Bau- und Renovierungsarbeiten oder die Grundausstattung für Küche oder Bad gedacht.

Die Aktion «Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!» soll auf drei Monate begrenzt bleiben. Minister de Maizière appellierte an die Betroffenen: «Es gibt Perspektiven in Ihrem Heimatland. Wir unterstützen Sie mit konkreten Hilfen bei Ihrer Reintegration.» (foa/sda)