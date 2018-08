EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der EU kippen. Nachdem die übergrosse Mehrheit der EU-Bürger sich dafür ausgesprochen habe, die Umstellung wieder abzuschaffen, werde das nun auch gemacht, kündigte Juncker im ZDF an: «Die Menschen wollen das, wir machen das.»

Die "ewige Sommerzeit" wird kommen, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im #ZDFmoma. Er werde in der Kommission dafür werben: "Die Menschen wollen das, wir machen das." Bei einer Umfrage hatte eine grosse Mehrheit für die Abschaffung der #Zeitumstellung gestimmt. pic.twitter.com/2YCUeV6idC — ZDF heute (@ZDFheute) August 31, 2018

Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben. «Das werden wir heute beschliessen», sagte er mit Blick auf die laufende Kommissionsklausur. Dann seien die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament am Zug und am Ende werde die Abschaffung der Zeitumstellung «auch kommen». Es wäre sinnlos, die Menschen erst zu einem Thema zu befragen, und dann, wenn es einem nicht passe, dem nicht zu folgen.

Mehrheit will dauerhafte Sommerzeit

Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer plädierten laut der Umfrage für ein Ende des Hin und Hers. Die meisten wollten eine dauerhafte Sommerzeit.

Die EU-Kommission berät nach Aufforderung des Europaparlaments, wie es mit der im EU-Recht geregelten Zeitumstellung weitergehen soll. Die Zeitumstellung ist vor allem in Deutschland ein grosses Thema, eine Neuregelung müsste jedoch EU-weit gelten.

Die Brüsseler Behörde hat das Vorschlagsrecht, Europaparlament und die Mitgliedsstaaten entscheiden mit. Die EU-Staaten dürften anschliessend alleine entscheiden, ob sie dauerhaft ganzjährig die Sommer- oder die Winterzeit haben wollen.

Den Auftrag zur Prüfung der Sommerzeit hatte das EU-Parlament im Frühjahr erteilt. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern – und auch in der Schweiz – die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten.

