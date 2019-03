EU bietet London «einseitigen Austritt» aus Zollunion an

EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier hat Grossbritannien angeboten, bei der umstrittenen Auffanglösung für Nordirland nicht Teil einer Zollunion mit der Europäischen Union zu sein. Die EU gebe London «die Option zu einem einseitigen Austritt» aus der Zollunion, schrieb Barnier am Freitag auf Twitter. Das Nordirland-Problem ist die schwierigste Frage bei der Ratifizierung des bereits einmal durch das britische Unterhaus abgelehnten Austrittsabkommens.

Sowohl die EU als auch Grossbritannien wollen verhindern, dass nach dem Brexit eine «harte Grenze» mit Kontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland entsteht. Hintergrund ist die Befürchtung, dass ansonsten der blutige Nordirland-Konflikt wieder aufflammen könnte, der 1998 durch das Karfreitagsabkommen beendet worden war.

???? I briefed EU27 Ambassadors and EP today on the ongoing talks with #UK. Following the EU-UK statement of 20 Feb, the EU has proposed to the UK a legally binding interpretation of the #Brexit Withdrawal Agreement. Most importantly: