Ehemaliger Aussenminister Kinkel ist gestorben

Klaus Kinkel ist tot. Der einstige FDP-Vorsitzende starb am Montag im Alter von 82 Jahren, wie der heutige Parteichef Christian Lindner unter Berufung auf die Familie am Dienstag der Nachrichtenagentur DPA mitteilte. Lindner würdigte Kinkel am Dienstag als «aufrechten und bescheidenen Mann mit Charakter».

Kinkel gehörte über viele Jahre hinweg zu den engsten Mitarbeitern des früheren Aussenministers Hans-Dietrich Genscher (1927 bis 2016). Nach dessen Abschied aus dem Auswärtigen Amt übernahm er 1992 für sechs Jahre selbst das Ministerium. Kinkel war auch Vizekanzler der damaligen christlich-liberalen Koalition.

Der gebürtige Schwabe begann seine berufliche Karriere nach einem Jura-Studium als Beamter im Innenministerium. 1979 war er der erste Zivilist an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes (BND). Nach dem Machtwechsel zu «Schwarz-Gelb» 1982 kehrte er als Staatssekretär im Justizministerium in die damalige deutsche Hauptstadt Bonn zurück. In dieser Funktion war er nach dem Fall der Mauer auch an der Ausarbeitung des deutsch-deutschen Einigungsvertrags beteiligt.

(fal/sda/afp)