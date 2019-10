Gefangen im Proporz der Sprachen

Brennende Lieb. So nennen die Älteren im Land die feuerroten Geranien, die von den Holzbalkonen vieler Bauernhöfe in Südtirol leuchten. Dass es sich dabei aber nicht nur um eine Blume handelt, sondern auch um ein Symbol, das musste Monica Trettel erst lernen. Als sie vor 25 Jahren in dieses Haus am Rand des Dorfs Völser Aicha gezogen ist, eines Ortsteils von Völs am Schlern, da hat sie oben gewohnt, im zweiten Stock, wo der Holzbalkon in Richtung Strasse und Dorf zeigt. «Aber statt Geranien zu pflanzen, habe ich meine Wäsche dort aufgehängt.»

Nach ein paar Sommern habe die damalige Vermieterin ihr nahegelegt, doch die Wohnung im Erdgeschoss und im ersten Stock zu nehmen, mehr Platz für die Familie und so weiter. «Ich glaube, der wahre Grund waren die fehlenden Geranien am Balkon», sagt Monica. Wie schaue das aus, Unterhosen und BHs auf dem Balkon statt Blumen, da sehe man sofort, dass hier eine «Walsche» wohne – so werden die Italiener von manchen Deutschsprachigen etwas abschätzig genannt.

Brennende Liebe, so könnte man auch das Gefühl der 55-Jährigen zu ihrem Heimatland Südtirol bezeichnen, eine Liebe, die manchmal wehtut. Monica Trettel ist trotz ihres deutsch klingenden Nachnamens italienischsprachig, in Bozen geboren. Mütterlicherseits stammt ihre Familie aus Sizilien, väterlicherseits aus dem Trentino. Als Südtirol 1919 als Belohnung für den Kriegseintritt aufseiten der Alliierten zu Italien kam, holten die Faschisten vor allem in den Dreissigerjahren Zehntausende italienische Arbeitskräfte in die neuen Industrien der grösseren Städte, um das Land italienisch zu machen.

Doch anders als ihre Eltern, die ihr Leben lang in Bozen gewohnt haben, wie die Mehrheit der Italiener in Südtirol, hat Monica es gewagt, in ein Bauerndorf zu ziehen. Sie wollte sich nicht damit abfinden, dass die Sprachgruppen hier kulturell und geografisch getrennt sind. Sie hat Deutsch gelernt, sogar ein bisschen Dialekt, hat die Nachbarn «mit Pizza gefüttert» und ihnen die nur auf Italienisch abgefassten Beipackzettel der Tabletten übersetzt, Freundschaften geschlossen – aber auch immer wieder Ablehnung erfahren. «Der Feuerwehr- und Schützenhauptmann hat zehn Jahre gebraucht, bis er mich gegrüsst hat.»

«Achtung: A Walsche!»

Und dann hatte die Schauspielerin sogar die Chuzpe, mit einem Kabarettprogramm durch die Dörfer zu ziehen, das den Titel «Achtung: A Walsche!» trug. Darin machte sie sich mit Tiefgang lustig über das Verhältnis von Italienern und Deutschsprachigen im Land. Das kam nicht in jedem Dorf gut an. «Eisiges Schweigen» sei ihr manchmal entgegengeschlagen und verweigerter Applaus. Einmal, in einem anderen, zweisprachigen Programm, das sie als italienischer Part mit einem Südtiroler Kabarettisten auf die Bühne brachte, sei ein Mann während der Vorstellung aufgestanden und habe gebrüllt: «Hier in Südtirol reden wir Deutsch!»

Monica lebt mit ihrem Mann Tobias Demetz und den Kindern Ariel (27) und Nina (15) oben am Hang, der zum Eisacktal abfällt, mit Garten, Kirschbaum und Blick auf den Rosengarten. An diesem Sonntag im September ist die ganze Familie zu Hause, man isst zusammen am grossen Küchentisch. Es gibt Polpette – Hackfleischbällchen mit Tomatensugo. Dazu Lagrein, Bioparmesan, Kaffee, Wassermelone. «Manchmal koche ich auch Knödel», sagt Tobias Demetz, der als Cheftechniker am Stadttheater Bozen arbeitet. Er ist selbst Kind eines Südtiroler Vaters und einer Mutter mit Wurzeln in Venetien, also auch zweisprachig aufgewachsen. Mit seinen eigenen Kindern redet er Deutsch, während Monica mit ihnen Italienisch spricht. Wenn alle da sind, ist die Tischsprache Italienisch.

So gesehen, sind die vier eine typische Südtiroler Familie. Allerdings eine, die in keiner offiziellen Statistik auftaucht. Bei den Volkszählungen erhebt die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, wie Südtirol im Verwaltungsdeutsch heisst, den Anteil der verschiedenen Sprachgruppen in der Bevölkerung. Es gibt ein Kästchen für Deutsch, Italienisch und Ladinisch (Rätoromanisch). Für «gemischtsprachig» gibt es kein Kästchen. Demnach sind unter den knapp 500000 Bewohnern des Landes mit italienischer Staatszugehörigkeit rund 69 Prozent deutschsprachig, 26 Prozent italienischsprachig und 4,5 Prozent ladinischsprachig. Rund 50000 Ausländer kommen dazu.

«Ethnische Käfige»

Diese strikte Einteilung nach Sprachgruppen, die vom Grünen-Politiker Alexander Langer einst als «ethnische Käfige» bezeichnet wurden, liegt dem Proporz zugrunde. Und der ist für die seit 1948 ununterbrochen regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) unverrückbar: Alle öffentlichen Stellen – und es gibt im Land unverhältnismässig viele davon – werden so besetzt, dass die Sprachgruppen genau so viele bekommen, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Ähnlich verhält es sich inoffiziell mit den Fördergeldern für Kultur, Bildung und andere Bereiche. Auch die Schulen und Kindergärten sind nach Sprachgruppen getrennt. Jede Vermischung ist unerwünscht, denn, so der ursprüngliche Gedanke, man müsse die deutsche Sprache und Kultur im italienischen Staat schützen. Nach Ansicht der SVP schafft der Proporz Ausgleich und Frieden zwischen den Sprachgruppen.

Das doppelte Theater

Was für Blüten diese Art der Macht- und Geldverteilung aber treibt, erzählt Tobias Demetz, während er sich noch ein Glas Lagrein einschenkt. Das vor zwanzig Jahren neu erbaute Stadttheater Bozen, wo er für Bühne, Ton und Licht verantwortlich ist, beherbergt zwei Theater: das italienischsprachige Teatro Stabile und die deutschsprachigen Vereinigten Bühnen Bozen, bei denen Demetz angestellt ist. Die Theater arbeiten völlig getrennt voneinander, mit eigener Direktion, eigenem Programm. So weit, so kurios. «Aber jetzt kommts», sagt Demetz. «Wir haben sogar zwei Technikmannschaften. Bei Produktionen des Teatro Stabile kommen andere Techniker auf dieselbe Bühne. Es ist fast unmöglich, etwas gemeinsam zu machen.» Das sei politisch von beiden Seiten nicht gewollt.

Dabei fühle er sich «als Paradebeispiel eines Europäers, weil ich Zugang zu zwei Kultur- und Sprachwelten habe», sagt Demetz. «Ich bin stolz darauf, dass ich eine italienische Mutter habe. Ich möchte nie einen österreichischen Reisepass.»

Der österreichische Pass. Ein Reizwort und eine politische Aktion, die seit 2018 viel Unruhe in das Verhältnis der Sprachgruppen gebracht hat. Südtiroler Landtagsabgeordnete haben mit eilfertiger Unterstützung der damals in Österreich regierenden ÖVP-FPÖ-Koalition die Forderung aufgebracht, den Südtirolern auch den österreichischen Pass zu geben. Allerdings nur jenen, die sich der deutschen oder ladinischen Sprachgruppe zugehörig erklärt haben. Italien lehnt das ab, und die SVP will es nur «im Einvernehmen» mit Italien.

Für Monica Trettel war es dennoch ein Schock: «Das hat mich sehr enttäuscht und verletzt. Es würde unsere Familie spalten, denn Ariel und ich haben Italienisch angekreuzt, Tobias und Nina Deutsch. Aber zum Teufel, meine Kinder sind doch beides!»

Wohlstand als Kitt

Wer im Herbst 2019 durch das in Sonne und Wohlstand gebadete Land reist, trifft eigentlich kaum Menschen, die so leidenschaftlich über Politik und Geschichte nachdenken wie Monica Trettel. «Der Wohlstand ist der Kitt der Gesellschaft», sagt Florian Kronbichler, «aber wirkliches Zusammenleben von Deutschsprachigen und Italienern gibt es ausserhalb der gemischten Familien kaum.» Kronbichler war fünf Jahre lang Parlamentarier in Rom für die Grünen. Die sieben oder acht Parlamentarier aus Südtirol, die fast ausnahmslos von der SVP gestellt werden, seien in der schnelllebigen römischen Politik manchmal das Zünglein an der Waage, das Mehrheiten beschaffen könne. «Man verhandelt dann in den Hinterzimmern oder gleich in Südtirol, wo das halbe Parlament Urlaub macht», sagt Kronbichler. Die Strassen, die Energie, die Spitäler, die Schulen, sogar der Nationalpark sind nun «beim Land», wie es hier heisst. Neun Zehntel der Steuern bleiben im Land. Deshalb will mit wenigen Ausnahmen niemand ernsthaft wieder zu Österreich.

Das Unbehagen der Italiener

Was die Modernisierung der Autonomie betreffe, sagt Kronbichlers Parteifreund Riccardo Dello Sbarba, herrsche aber Stillstand. Der Politiker sitzt seit 2004 im Landtag und ist regelmässig der Italiener mit den meisten Stimmen. «Der ethnische Proporz muss gelockert werden, er ist nicht mehr zeitgemäss.» Auch die Politik der strikt getrennten Schulen müsse geändert werden: «Denn in den Schulen entstehen die Freundschaften.» Das sei aber ein Tabu für die SVP, «die andererseits kein Problem damit hat, seit 2018 mit der nationalistischen Lega zu regieren».

Obwohl die meisten Italiener im Land längst verstanden hätten, dass die Autonomie auch ihnen Vorteile bringe, fühlten viele immer noch den «disagio», ein Unbehagen, weil sie hier oben in der Minderheit seien. Deshalb wählten sie traditionell eher rechte Parteien. «Mittlerweile argumentiert die SVP damit, der Proporz müsse aufrechterhalten werden, um die Italiener im Land zu schützen», sagt Kronbichler und grinst. «Das ist natürlich zynisch.»

Monica Trettel glaubt auch nicht an einen grossen politischen Wandel. Sie wird mit ihrer Familie weiterhin gern in Völser Aicha leben, Wäsche aufhängen, statt Geranien zu pflanzen – aber sie tritt nicht mehr mit Kabarett auf. Zu politisch aufgeladen. «Manchmal denke ich», sagt sie provokativ, «wir können unsere Gesellschaft nur vereinen, wenn wir uns alle der deutschen Sprachgruppe zugehörig erklären. Denn so richtige Italiener sind wir ja auch nicht.»