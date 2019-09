Eine Provokation, die viel mehr zeigt als nur Arroganz

Da liegt er. Da liegt Jacob Rees-Mogg, der, wäre er Tory-Abgeordneter im Jahre 1856, wahrscheinlich ein unprominenter Hinterbänkler wäre. 1856 besuchte Queen Victoria zum ersten Mal persönlich ein Militärmanöver, was Rees-Mogg damals wahrscheinlich mit Skepsis gesehen hätte. Allerdings wäre er ein Verehrer der Königin gewesen. Das ist Rees-Mogg heute auch, obwohl er wahrscheinlich Victoria mehr verehrt als Elizabeth II.

Jacob Rees-Mogg ist ungefähr 150 Jahre zu spät geboren, und so ist er im Jahre 2019 Leader of the House, eine Position, die mit nichts im deutschen Bundestag vergleichbar ist, so wie nur wenig im Unterhaus überhaupt mit dem Bundestag vergleichbar ist. Der Bundestag ist eine demokratische Behörde, und genauso hören sich auch die meisten Debatten an. Leidenschaft beschränkt sich darauf, der AfD keinen Vizeposten im Bundestagspräsidium einzuräumen. Das Unterhaus dagegen ist Debattierclub, Tollturm, altehrwürdige Institution, Theater, Zentrum der Demokratie. Wer den Parlamentarismus mag, muss das Unterhaus grundsätzlich und unabhängig von vielen furchtbaren Figuren lieben.

Jacob Rees-Mogg ist ein witziger, gebildeter Reaktionär, zurzeit die informelle Nummer zwei in Boris Johnsons Partei, ein Snob of Snobs, ein Politiker gewordener Investor, dessen persönliches Vermögen jenseits der 50-Millionen-Pfund-Grenze liegt. Wenn sich Rees-Mogg auf einer Bank des Unterhauses ausstreckt und zu schlafen vorgibt, dann weiss er, was er tut. Er weiss, dass das alle jene im Haus, die er mal indirekt als «Topfpflanzen» bezeichnet hat, sehr aufregt, zu Recht sehr aufregt.

Deswegen macht Rees-Mogg das. Er zeigt liegend, wie grosszügig er ist, dass er sich mit den Topfpflanzen abgibt, wie pflichtbewusst er ist, dass er bei dieser langen, sich stets wiederholenden Brexit-Debatte dableibt, wie souverän er ist, dass er im Mutterbau der Demokratie ein Schläfchen hält. Notabene, im Bundestag ginge das nicht. Da gibt es nur blauschwarze Stühle, von denen sich etliche, aber nicht alle auf einer Art Schiene vor und zurück bewegen lassen. Das führt bei Bundestagsdebatten oft dazu, dass Teile des Plenums in einer Abart des restless legs syndrome hin- und herfahren. Diese Bewegung ist bei manchen Debatten das Dynamischste im Bundestag.

Jacob Rees-Mogg hat nicht geschlafen am Dienstagabend, er hat provoziert. Er ist, was die bewusste Provokation angeht, ungefähr so wie Alexander Gauland, nur deutlich reicher, gebildeter und witziger. (Auf Youtube findet man etliche Rees-Mogg-Reden, von denen einige wirklich komisch und/oder ätzend sind.) Er ist ausserdem, pardon the expression, und es sei in Englisch geschrieben, weil es dann nicht so garstig klingt, vor allem wenn man sich vorstellt, es mit Rees-Moggs Akzent zu hören, a rich, amusing asshole mit einem stark narzisstischen Zug.

Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg sind Brüder im Geiste, auch wenn Johnson wahrscheinlich liberaler ist als Rees-Mogg, obwohl man, wäre man gerade schlecht drauf, auch sagen könnte, dass es bei zwei Neandertalern nicht so wichtig ist, wessen Stirn fliehender aussieht (das ist natürlich nur ein Sprachbild und keinesfalls ein Vergleich). Rees-Mogg ist gegen alles, was modern ist: gegen das Recht auf Abtreibung, gegen Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern/innen, gegen die EU, gegen den Vorrang der Umwelt vor der Wirtschaft. Er sagte vor zwei Jahren: «Ich habe niemals vorgegeben, ein moderner Mann zu sein, niemals.»

Was er zum Beispiel mag, sind die Cayman Islands und Singapur. Dort zahlt man weniger Steuern für alles Mögliche, und deswegen ist ein Firmensitz von Somerset Capital Marketing, die zum Teil Rees-Mogg gehört, auch in Singapur.

Man streitet sich erbittert – und gibt dann dem «ehrenwerten Freund aus Sowieso» das Wort

Rees-Mogg hat manche Gemeinsamkeiten, nicht nur weil er auch ein englischer Katholik ist, also ein sehr besonderer Engländer, mit dem brillanten, zynischen, englischen Schriftsteller Evelyn Waugh, der kein geborener, sondern ein konvertierter Katholik war, also ein noch viel besonderer Engländer. Der Engländer als solcher ist Anglikaner, Muslim oder Heide. Bekanntlich hat Henry VIII. den Anglikanismus erfunden, weil der Papst nicht zustimmen wollte, seine Ehe mit Katharina von Aragon aufzulösen, damit er Anne Boleyn heiraten konnte, die er nach ein paar Jahren dann köpfen liess. Das Politikmuster von Heinrich VIII. erinnert ein wenig an Boris Johnson und seinen Hintersassen Rees-Mogg, die eine schwer auflösbare Ehe Grossbritanniens mit Europa am liebsten durch das Fallbeil lösen würden.

Aber eigentlich sollte ja kurz die Rede sein von Evelyn Waugh. Waughs Romane sind bevölkert von Typen wie Rees-Mogg: Prep School, Eton oder sonst eines der privaten teuren Colleges, dann Cambridge oder Oxford, Gentlemen's Clubs. Man lebt von Papas Geld oder wird in der City reich, und wenn man Glück hat, jedenfalls als einer von Waughs Romanprotagonisten, heiratet man eine Frau mit einem sehr langen Namen, die nach Möglichkeit viel Geld mit in die Ehe bringt. (Es hat bestimmt nichts zu sagen, aber Rees-Mogg ist mit Helena Anne Beatrix Wentworth Fitzwilliam de Chair verheiratet, Tochter eines Lords, net worth so um die 100 Millionen.)

Aber genau diese Kerle – no women allowed, nicht nur in den Clubs – waren die Stützen jenes Empire, in dem und durch das England mal die Welt regiert hat. Jacob Rees-Mogg ist, wie er da auf der grünen Bank des House of Commons liegt, ein Wiedergänger des Empire. Er möchte das auch so gern sein. Dabei ist er eigentlich nur ein Zombie längst verlorener Grösse. Er ist, ganz anders allerdings als dies Rudyard Kipling in seinem berühmt-berüchtigten Gedicht meinte, The White Man's Burden. Kipling, ein grossartiger Autor, aber auch der Hofsänger des britischen Imperialismus, schrieb 1899 in seinem Gedicht sinngemäss, die Zivilisierung der zurückgebliebenen Welt da draussen sei eben The White Man's Burden, die verpflichtende Last der Weissen. Heute ist einer wie Jacob Rees-Mogg nahezu ein Prototyp all dessen, was gerne unter dem Begriff «weisser Mann» zusammengefasst wird – eine wirkliche Last des weissen Mannes.

Und so verwerflich es ist, dass sich The White Man's Burden auf der Parlamentsbank fläzt, so grossartig ist es auch. Es gehört zur lebendigen Demokratie, die man in diesem Haus besichtigen kann, auch wenn dieses Parlament wegen des Brexit seit Jahren so verwirrt ist, dass man es, wäre es denn eine Person, in eine psychiatrische Tagesklinik schicken möchte. Aber an jenem Abend, an dem sich Rees-Mogg ausstreckte, sah man in der BBC-Übertragung einen bollerköpfigen Schotten, der dialektschwer gegen die englischen Tories wetterte, man sah Caroline Lucas, die einzige Grüne im Haus, die sich über Rees-Moggs Provokation erregte, man sah den manchmal skurril wirkenden Speaker John Bercow und seine Versuche, als Parlamentspräsident neutral zu bleiben, man sah verbalen Schlagabtausch, bei dem sich in zehn Minuten sechs Redner stritten, nicht ohne nach eineinhalb Minuten ungefähr so einen Satz zu sagen: «Ich freue mich, das Wort an meinen sehr ehrenwerten Freund aus Sowieso weitergeben zu können.» Der ehrenwerte Freund griff ihn dann scharf an, auch in eineinhalb Minuten.

Im Bundestag freut sich niemand, das Wort weiterzugeben. Da wollen es fast alle selbst behalten.

* Kurt Kister ist Co-Chefredakteur der «Süddeutschen Zeitung». Zuvor war er Leiter der Hauptstadtbüros in Bonn und Berlin.