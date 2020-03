Erdogan hat seine Armee freiwillig in ein Desaster geschickt

Von Kemal Atatürk, dem Gründer der nun beinahe 100 Jahre alten Türkischen Republik, stammt ein Leitsatz für die Aussenpolitik, der so schlicht wie bedeutungsschwer ist: Frieden im Land, Frieden in der Welt. Danach sollten die Türken streben. Atatürk war General, er hatte viel Blut in seinen 50 Lebensjahren gesehen, als er 1931 dieses Credo formulierte. Die Republik war ein knappes Jahrzehnt zuvor aus einem Krieg geboren worden.

Präsident Recep Tayyip Erdogan ist kein General. Was ihn mit Atatürk verbindet, ist der Absolutismus der Macht. Die hat er aber nicht geerbt, er hat sie sich genommen, indem er das parlamentarische System der Türkei nach und nach in eine Präsidialmonarchie verwandelt hat. In diesem System ist der erste Mann im Staat gleichzeitig militärischer Oberbefehlshaber, Chef der mächtigsten Partei und, weil ihm die Gewaltenteilung wenig bedeutet, auch oberster Richter, wenn er das sein will. Dieses System hat einen entscheidenden Fehler: Es lässt keinen Widerspruch zu.

Wohin dies führen kann, ist in Syrien zu besichtigen. Die Türkei hat sich in ihrem Nachbarland in einen Teufelskreis der Gewalt verstrickt, aus dem es nur einen Ausweg gibt, will Ankara nicht weitere türkische Opfer riskieren: rascher Rückzug. Eine solche Kapitulation und damit das Eingeständnis von Fehlern ist aber im System Erdogan nicht vorgesehen.

Der Gegner der Türkei ist nicht Assads Armee, sondern die russische Luftwaffe.

Wie sonst ist es zu erklären, dass sich die türkische Armee auf dieses letzte syrische Abenteuer eingelassen hat? Dass sie mehrere Tausend Soldaten in die Schlacht um Idlib schickte, wo es am Boden nichts zu gewinnen gibt, weil der Gegner den Luftraum kontrolliert? In Idlib spielt sich eine Art Endkampf des syrischen Bürgerkriegs ab, es geht also noch mal um alles. Und der eigentliche Gegner der Türkei ist nicht Assads abgekämpfte, mit iranischen Söldnern nachgerüstete Truppe, sondern Russlands Luftwaffe. In einem Zweikampf mit Moskau aber kann Ankara nur verlieren, abgesehen davon, dass ein Konflikt zwischen einem Nato-Partner und Russland mehr in Flammen setzen kann als das geschundene Syrien.

Erdogan hat seine Armee in ein Desaster geschickt, und seine Generäle sind ihm gefolgt. Keiner hat Halt geschrien. Jetzt wird um die Toten getrauert, und noch immer ist keine Umkehr in Sicht. Im Gegenteil, Erdogan möchte allen eine Lektion erteilen: dem syrischen Regime mit militärischen Gegenschlägen und dem Westen, indem er den Flüchtlingen die Botschaft zukommen lässt, die Grenzen der Türkei Richtung Westen seien offen.

Der Präsident ist wütend auf die EU, er fühlt sich allein gelassen und vergisst, dass er zuletzt lieber Präsident Wladimir Putin charmierte, als auf die lästigen Mahner aus Brüssel zu hören, die ihm übel nehmen, dass er auch im eigenen Land keinen Frieden macht und Kritiker mit geradezu steinzeitlicher Unerbittlichkeit verfolgt. Die Abschottung gegen jede Dissidenz aber hat fatale Folgen bis in den innersten Zirkel der Macht in Ankara: Die Mässiger fehlen.

Fast vier Millionen Syrer aufgenommen

Wenn Erdogan nun nach der Nato ruft, die er zuvor mit Waffenkäufen in Moskau provozierte, dann zeigt dies seine Bedrängnis. Aber die Nato kann hier nicht helfen, denn die Türkei hat sich aus freien Stücken aufs syrische Schlachtfeld begeben. Sie will ein Mitspracherecht in der syrischen Nachkriegsordnung erzwingen und dem Diktator in Damaskus nicht den Triumph lassen, wieder im ganzen Land zu herrschen. Das ist ein nachvollziehbares Motiv; und verständlich, ja ehrenwert, ist es, wenn die Türkei die verbliebenen Bewohner Idlibs nicht der Rache Assads ausliefern will. Doch mit militärischen Mitteln ist Idlib nicht zu retten, solange Assad sich auf Putin verlassen kann, der sich nicht scheut, Schulen und Spitäler bombardieren zu lassen, um den Widerstand zu brechen. Je länger der Konflikt dauert, desto mehr Menschen sterben. So bitter es ist, Assad hat den Krieg gewonnen, und das kann auch die Türkei nicht ändern.

Die Flüchtlinge, die sich zu Hunderttausenden an der Grenze sammeln, will Erdogan nicht ins Land lassen. Das ist auch verständlich, die Türkei hat schon fast vier Millionen Syrer aufgenommen. Wenn Erdogan den Menschen, die sich bereits in die Türkei geflüchtet haben, aber vorgaukelt, sie könnten nach Europa weiterziehen, wird auch das nicht für Frieden sorgen.Schon gar nicht mit dem Nachbarn Griechenland, der seine Grenzen nun mit Tränengas verteidigt.

Auch Putin benutzt die Flüchtlinge in seinem zynischen Kalkül, er will den Druck auf die Türkei erhöhen. Was bleibt? Europa muss den Druck auf Putin erhöhen, notfalls mit Sanktionen, die Gewalteskalation in Idlib zu beenden. Erdogan wird unberechenbar bleiben, denn es geht nun auch um seine Zukunft, er hat in Syrien zu viel aufs Spiel gesetzt. Das neue Flüchtlingsdrama, das er inszeniert, soll wohl davon ablenken. Von Atatürks Grundsatz ist die Türkei weit entfernt.