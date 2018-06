Freispruch für bosnischen Ex-Kommandanten Oric aufgehoben

Das für Kriegsverbrechen und Organisierte Kriminalität zuständige Gericht Bosnien-Herzegowinas hat laut Medienberichten in Sarajevo einen im Oktober in erster Instanz verkündeten Freispruch für den ehemaligen Kriegskommandanten von Srebrenica, Naser Oric, aufgehoben. Der Berufungssenat des Gerichts ordnete einen neuen Prozess gegen den 51-jährigen Oric an, hiess es in Medienberichten.

Aus dem Gericht Bosnien-Herzegowinas wurde die Entscheidung bestätigt, die Details sollen nachträglich bekannt werden. Die Anklage gegen Oric bezieht sich auf die Ermordung von drei serbischen Kriegsgefangenen im Jahr 1992.

Festnahme in der Schweiz

Der ehemalige Leibwächter des früheren serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic gilt vielen Bosniaken (Muslimen) als Kriegsheld. Während des Bosnienkriegs organisierte er die Verteidigung der Stadt Srebrenica, in der später serbische Einheiten rund 8000 muslimische Männer und Buben töteten. Das Massaker vom Juli 1995 gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und wurde als Völkermord eingestuft.

Oric war 2006 vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. In einem Berufungsverfahren wurde er aber freigesprochen. 2015 war er in der Schweiz auf Basis eines serbischen Haftbefehls vorübergehend festgenommen worden, kam später allerdings frei. (sep/sda)