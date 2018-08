Fussballschlager in Dresden abgesagt – wegen Chemnitz

Weil die Polizei in Sachsen vor einem heissen Wochenende steht, wurde die Partie der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Absteiger Hamburger SV abgesagt. Wie spiegel.de berichtet, befürchtet Landespolizeipräsident Jürgen Georgie, dass wegen der zahlreichen Demonstrationen in und um Chemnitz nicht mehr genug Einsatzkräfte zur Verfügung stünden, um auch noch das Zweitligaspiel am Samstag entsprechend zu begleiten. «Wir haben daher darum gebeten, die morgige Partie zu verlegen», erklärte Georgie. Die Deutsche Fussball-Liga hat diesem Antrag offensichtlich entsprochen und das mit Spannung erwartete Duell abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Liebe HSVer, leider müssen wir euch mitteilen, dass unsere morgige Partie gegen @DynamoDresden von der DFL abgesagt wurde. Die Absage erfolgt auf Anweisung des Staatsministeriums des Innern des Landes Sachsen.

In Chemnitz werden am Samstag eine Grossdemonstration gegen Fremdenfeindlichkeit, aber auch eine AfD-Kundgebung und Proteste von Rechtsextremen erwartet. Für den Nachmittag (15.00 Uhr) ruft ein breites Bündnis unter dem Motto «Herz statt Hetze» zu einer Demonstration auf, an der auch Bundespolitiker wie SPD-Vizechefin Manuela Schwesig, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock teilnehmen wollen.

Die AfD meldete für den späteren Nachmittag (17.00 Uhr) vor dem Hintergrund des gewaltsamen Tods eines Deutschen am vergangenen Wochenende einen sogenannten Schweigemarsch an. Auch die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung will sich beteiligen. Die rechtsextreme Organisation Pro Chemnitz rief ebenfalls erneut zu einer Demonstration auf. Die Polizei wird mit einem Grossaufgebot im Einsatz sein. (fal/afp)