Georgiens Ex-Präsident aus Polizeiauto befreit

Wenige Stunden nach seiner Festnahme in Kiew ist der georgische Ex-Präsident und ukrainische Oppositionelle Michail Saakaschwili aus einem Gefangenentransporter befreit worden. Hunderte seiner Anhänger hatten zuvor die Strasse blockiert.

Sie zerstachen die Reifen des Busses, in welchem Saakaschwili war, und warfen die Windschutzscheibe ein. Nach rund drei Stunden zogen die Demonstranten den 49-Jährigen aus dem Fahrzeug heraus.

Dieser rief den Demonstranten auf den Strassen und Plätzen zu, den Prozess der «Befreiung von Präsident Petro Poroschenko und seiner Bande zu beginnen». Dies berichteten örtlichen Medien. An einer Hand hatte der prowestliche Politiker noch eine Handschelle hängen.

Fünf Jahre Gefängnis drohen

Saakaschwili war Stunden zuvor wegen «Beihilfe für eine kriminelle Vereinigung» festgenommen worden. Dies bestätigte der Geheimdienst SBU. Saakaschwili drohen in der Ukraine bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Zunächst war der Politiker am Dienstagmorgen nach einer Hausdurchsuchung auf das Dach seines Wohnhauses geflohen. Dort drohte er nach Medienberichten damit, sich umzubringen. Die Ermittler zerrten Saakaschwili vom Dach und brachten ihn in den Gefangenenbus.

Saakashvili calls a protest against Poroshenko on Maidan with handcuffs still hanging off his wrist. The Ukrainian government is quickly turning a gadfly into a revolutionary leader https://t.co/iD2p4nMO1I pic.twitter.com/BaSeXgL8pb