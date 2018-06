Italien droht mit Schliessung der Häfen für Flüchtlinge

Hunderte Flüchtlinge sind am Wochenende auf dem Atlantik und im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden. Allein die Hilfsorganisation SOS Mediterranée rettete nach eigenen Angaben bei sechs Einsätzen in der Nacht zum Sonntag 629 Menschen. Nun hat der italienische Innenminister Matteo Salvini einem Zeitungsbericht zufolge mit einer Schliessung italienischer Häfen für Flüchtlinge gedroht.

In einem Brief an die Behörden Maltas schrieb der Chef der fremdenfeindlichen Lega am Sonntag laut «La Repubblica», er sei zur Schliessung der Häfen «gezwungen», wenn Malta nicht 629 Flüchtlinge aufnehme, die in der Nacht zum Sonntag von der französischen Hilfsorganisation SOS Mediterranée gerettet wurden.

Weder in Rom noch in Valetta wurde die Existenz eines solchen Briefes von den jeweiligen Regierungen zunächst bestätigt. Für die vor Libyen geretteten Menschen, die sich derzeit an Bord der «Aquarius» befinden, ist nach Ansicht Maltas Italien zuständig.

Gerettete Migranten im Hafen von Reggio Calabria. Bild: Keystone/Marco Costantino

Harte Politik gegen Zuwanderer

Salvini, der zugleich Vizeregierungschef Italiens ist, verfolgt eine harte Linie in der Zuwanderungspolitik. Am Freitag hatte er die Nato aufgefordert, Italien zu verteidigen, das «unter Angriff aus dem Süden» stehe.

Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10. Juni 2018

«Wenn irgendeiner denkt, dass ich keinen Finger rühren werde, während wir einen weiteren Sommer mit Anlandungen, Anlandungen und weiteren Anlandungen erleben, dann ist das nicht das, was ich tun werde», sagte Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega. (nag/AFP)