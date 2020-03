Italien wird zeigen, was gegen die Corona-Epidemie wirkt

Übertreiben die Italiener? Kein europäisches Land kämpft mit resoluteren Mitteln gegen die Ausbreitung des Coronavirus als Italien, keines geht weiter bei der Einschränkung des öffentlichen Lebens. Seit Sonntag gilt nun eine Sperrzone, die ungefähr ein Viertel der gesamten Bevölkerung isoliert – etwa 16 Millionen Menschen.

Alle leben und arbeiten im wirtschaftlich so unverzichtbaren Norden, dem Motor des Landes. Setzt Italien da etwa seine ohnehin schon prekäre ökonomische Gesamtverfassung aufs Spiel?

Seit Beginn der Epidemie kommuniziert die Regierung offen, manchmal aber auch erratisch. Es dringen Informationen an die Öffentlichkeit, die noch gar nicht dafür gedacht sind. Das sorgt für zusätzliche Verwirrung, nicht eben ideal in Zeiten der allgemeinen Verunsicherung.

Jeden Tag gibt es zudem eine Pressekonferenz, bei der die neuesten Zahlen der Ansteckungen und der Todesfälle präsentiert werden – wie in einem Liveticker. Die Zahlen steigen noch immer an. Das Crescendo fördert die Panik, wenigstens unter den Besorgten. Doch wäre es gescheiter, die Daten zurückzuhalten?

Italiener suchten intensiv nach Infizierten

Die Zeitung «La Repubblica» schreibt, andere Länder schlügen einfach weniger laut Alarm und nähmen still «einige Tote mehr» in Kauf, um so der breiten Psychose zu wehren, die unweigerlich die Wirtschaft schwächen würde. Die These hört sich zumindest abenteuerlich an.

Fakt aber ist, dass kein Land ausserhalb Asiens bisher mehr Opfer gezählt hat als Italien: 233, Stand Sonntagmorgen. Und Angesteckte: 5800. Fakt ist auch, dass die Italiener früher als alle anderen Europäer – und vor allem intensiver – nach Infizierten gesucht haben. Auch deshalb kommen sie auf höhere Zahlen.

So ist das Land nicht nur eine «Zona rossa», eine Hochrisikozone, vor der man sich fürchten soll, sondern im besten Fall auch ein Testlabor für den ganzen Kontinent. In Italien wird man sehen, was gegen Covid-19 wirkt. Und was nicht.