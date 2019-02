Er gilt in Spanien seit seiner Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens und der anschliessenden Flucht nach Brüssel als Staatsfeind Nummer eins. Nun ist Carles Puigdemont, der ehemalige katalanische Regionalpräsident, in Zürich zu Gast. Um 20 Uhr tritt er heute Abend im Zürcher Kaufleuten an einem TA-Podium auf. Wir übertragen die Diskussion live.

Der grosse Saal des Zürcher Kaufleutens ist voll besetzt. Puigdemont wird seine Position nach Abbruch der Gespräche mit der spanischen Regierung darlegen und auf das seit zwei Wochen laufende Strafverfahren gegen zwölf seiner Mitstreiter in Madrid eingehen. Anschliessend wird er sich den Fragen der TA-Redaktion und des Publikums stellen. Es moderieren Sandro Benini und Res Strehle.

Besuch im Zürcher Rathaus

Am späteren Nachmittag hatte sich Puigdemont bereits mit einigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten im Zürcher Rathaus getroffen. Organisiert hat das Treffen Elena Marti (Grüne). Sie pflegt Kontakt zur politischen Organisation «Assemblea Nacional Catalana», die sich für die Unabhängigkeit Kataloniens und den Erhalt der katalanischen Kultur einsetzt. Das Treffen soll dem Austausch und zur Sensibilisierung dienen, sagte Marti.

Ein prominenter Gast nimmt auf der Zuschauertribüne Platz genommen: Carles Puigdemont im Zürcher Rathaus. Video: TA

Ratspräsident Martin Bürki (FDP) begrüsste Puigdemont auf Englisch mit einem «Welcome Mr. Carles Puigdemont» und fügt an, es habe ein privater und informeller Austausch mit den Zürcher Lokalpolitikern stattgefunden.

Puigdemont: «Ich werde überwacht»

Gestern schon ging er im BBC-Interview auf die Kritik einzelner Mitstreiter ein, warum er sich mit seiner Flucht dem Strafverfahren in Spanien entzogen hat: «Ich bin nicht aus Bequemlichkeit hier», meinte Puigdemont, «sondern um die Frage der katalanischen Unabhängigkeit zu einem europäischen Thema zu machen.»

Gestern hatte der von Madrid abgesetzte ehemalige katalanische Ministerpräsident gegenüber der BBC öffentlich gemacht, dass er im Exil offenbar überwacht werde. Demnach waren unter zwei seiner Autos elektronische Geräte angebracht worden. Die SIM-Karten dieser Geräte sollen aus Grossbritannien stammen. Die belgische Justiz wolle den Fall nun untersuchen.

Puigdemonts Überwachung würde erklären, wie Puigdemont im vergangenen März nach seiner Einreise nach Deutschland auf einer Autobahn in Schleswig-Holstein geortet und verhaftet wurde. Dem spanischen Auslieferungsantrag wegen Rebellion wurde vom Gericht in Schleswig-Hollstein allerdings nicht stattgegeben, weil das monierte Delikt der Rebellion laut Strafrecht der EU-Länder Gewalt voraussetzt. Puigdemont und seine Partei PDC hatten sich aber stets zur Gewaltfreiheit bekannt.

(rs/sip)