«Keine einfache Entscheidungen, sondern die richtigen»

Angesichts der massiven Kritik an dem Vertragsentwurf für den EU-Austritt hat die britische Premierministerin Theresa May eine Pressekonferenz abgehalten. Sie bedaure es, «dass Kollegen sich entschieden haben, das Parlament zu verlassen», sagte die Parteichefin der konservativen Tories Downing Street am Donnerstag in London.

Sie sei überzeugt, ihr Brexit-Entwurf sei die beste Lösung für alle Menschen im Vereinigten Königreich. «Wir werden die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen», sagte May.

Auf die Frage, was sie tun werde, sollte es zu einem Misstrauensvotum kommen, sagte May, sie werde zu ihrem Plan stehen. Sie wolle nicht «einfache Entscheidungen treffen, sondern die richtigen Enscheidungen», sagte sie. Sie wies jedes Szenario eines Rücktritts von ihrem Posten zurück.

«Werde ich bis zum ende gehen? Die Antwort lautet ja», sagte May. Sie sei überzeugt, dass ihr Weg zum Brexit «gut» sei. Auch zeigte sich zuversichtlich, dass der Entwurf vom britischen Parlament akzeptiert wird.

«Ich glaube mit jeder Faser meines Wesens, dass der Weg, den ich beschritten habe, der beste für mein Land ist», sagte May. Sie handle im nationalen Interesse und würde dies auch weiterhin tun.

Mehrere Rücktritte

Aus Protest gegen den am Mittwoch vom Kabinett gebilligten Brexit-Entwurf hatten zuvor zwei Minister und zwei Staatssekretäre ihren Rücktritt eingereicht.

Kurz darauf wurde bekannt, dass der führende Brexit-Befürworter und Parteifreund Mays, Jacob Rees-Mogg, ein Misstrauensvotum gegen die Regierungschefin beantragte.

Ein solches Votum wird angesetzt, wenn 48 konservative Abgeordnete ähnliche Anträge stellen. Rees-Mogg gilt unter den Brexit-Befürwortern als besonders einflussreich. Es gab bereits Spekulationen, dass die Zahl von 48 Anträgen erreicht werden könnte.

(red/sda/afp)