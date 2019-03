Klare Mehrheit gegen zweites Brexit-Referendum

Das britische Parlament hat sich gegen eine zweite Volksabstimmung über den EU-Austritt des Landes ausgesprochen. Eine überwältigende Mehrheit lehnte am Abend einen entsprechenden Antrag ab.

Mit dem Antrag wollte eine unabhängige Gruppe aus ehemaligen Labour- und Tory-Abgeordneten eine Verschiebung des Brexits erreichen, um ein erneutes Referendum organisieren zu können.

Nur 85 Mitglieder des Unterhauses stimmten dafür. 334 Abgeordnete stimmten dagegen. Die meisten Labour-Abgeordneten enthielten sich bei der Abstimmung, so dass das Nein erwartet worden war.

House of Commons votes 334 to 85 to reject @sarahwollaston's Amendment (h) to the #Article50 extension motion.



This would have instructed the Prime Minister to seek an extension and hold a public vote on remaining in the EU or leaving on "terms determined by Parliament". pic.twitter.com/e6VeJonZnm