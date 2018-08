Ein Angreifer hat in Frankreich mit einem Messer zwei Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt. Er wurde von der Polizei «neutralisiert», wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Nach Angaben der zuständigen Präfektur starb der Täter.

[# Trappes] Opération de police achevée

Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé.

Bilan humain s'agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme — Préfet des Yvelines (@Prefet78) August 23, 2018

Zum Profil des Mannes und dem Motiv der Tat in der Stadt Trappes im westlichen Umland von Paris konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Der Mann habe die Opfer am Donnerstagvormittag auf der Strasse angegriffen und sich anschliessend in einem Haus verschanzt, sei aber später wieder herausgekommen, sagte die Sprecherin. Daraufhin griff die Polizei ein. Mehrere französische Medien berichteten, der Mann sei erschossen worden.

Am späten Vormittag hiess es aus Justizkreisen, die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft habe die Ermittlungen bislang nicht an sich gezogen. Die Ermittler gingen Hinweisen auf einen Familienstreit nach.

Der Sender BFMTV berichtete ohne klare Quellenangabe, der Mann sei als radikalisiert bekannt gewesen und habe beim Eingreifen der Polizei «Gott ist gross» auf Arabisch gerufen. Eine Bestätigung gab es für diese Angaben zunächst nicht.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von islamistischen Terroranschlägen. Im Mai hatte ein Angreifer im Zentrum von Paris Passanten mit einem Messer angegriffen - er tötete einen Menschen und verletzte vier weitere, bevor die Polizei ihn erschoss. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Attacke damals für sich reklamiert, ebenso die Tat vom Donnerstag in Trappes.

Der französische Innenminister Gérard Collomb äusserte sich auf Twitter zum Angriff: Seine ersten Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen, so Collomb. Zudem lobt er die schnelle Reaktion der Sicherheitskräfte.

#Trappes : l’individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l’ordre.

Elles enquêtent d’ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23. August 2018

(cpm/AFP)