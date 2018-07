Ministerin soll von 150 Euro pro Monat leben

Die österreichische Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat letzte Woche in einem TV-Interview behauptet, dass man von 150 Euro pro Monat leben könne, «wenn man die Wohnung auch noch bekommt». Nun hat eine Gruppe KMU-Unternehmer die 62-jährige FPÖ-Politikerin zur «150-Euro-Challenge» herausgefordert.

Dabei muss Hartinger-Klein ihre täglichen Ausgaben – ausser ihre Wohnkosten – von diesen 150 Euro bestreiten, wie «Der Standard online» schreibt.

Als Anreiz für die Ministerin – sollte diese die Herausforderung annehmen und sie vor allem meistern – wollen die Unternehmer ein monatliches Ministerinnengehalt in der Höhe von 17'511 Euro an eine karitative Organisation spenden, die Hartinger-Klein aussuchen soll.

«Abgehoben»

Erste Reaktionen auf Hartingers umstrittene Behauptung kamen bereits kurz nach ihrem Interview. Laut SPÖ-Chef Christian Kern zeige die Aussage der Ministerin «schon ein gewisses Mass an Abgehobenheit.» Wer selbst einkaufe, wisse, dass das nicht aufgehen würde, so Kern.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher wirft der FPÖ-Sozialministerin vor, sie habe null Ahnung von der Lebenssituation der Menschen. «Angesichts ihrer fassungslos machenden Realitätsferne empfehle ich Hartinger-Klein, mit der Wirklichkeit Kontakt aufzunehmen. Statt sich in ihrem Wiener Innenstadtbüro zu verschanzen, soll sie mit den Österreichern (-innen) über ihre Lebensrealität reden.»

Auch im Netz hagelte es heftige Kritik.

#HartingerKlein 5€ Am Tag reichen Ihnen zum Leben? In welchem Wunderland leben Sie? Österreich kanns ja wohl nicht sein -.- — Bernhard (@Ruppenreich) 27. Juli 2018

Mit 150 Euro kommt man aus, wenn man Cornflakes isst. Von Clever oder sBudget. Morgens, mittags und abends. #HartingerKlein — Anna (@Duftlavendel) 27. Juli 2018

Die Grünen-Politikerin Regina Petrik machte den Vorschlag, Hartinger-Klein solle vorleben, wie man mit 150 Euro monatlich sein Leben auf die Reihe bringt.

Wir sollten uns gar nicht so viel über #HartingerKlein empören, sondern sie auffordern vorzuleben, wie man mit 150 Euro monatlich sein Leben auf die Reihe bringt. Sie soll die Richtigkeit ihrer Aussagen belegen kann, oder die FPÖ ist als die realitätsfremdeste Partei geoutet. — Regina Petrik (@ReginaPetrik) 26. Juli 2018

Ball liegt bei Hartinger-Klein

Letztlich ist aus den Kritiken eine Herausforderung entstanden. Stefan Sengl, Partner der Wiener PR-Agentur The Skills Group und kurzzeitiger Kampagnenleiter von Christian Kern (SPÖ) im Wahlkampf für die Nationalratswahl 2017, ist einer der Initiatoren der Challenge, die am Sonntag via E-Mail an die Ministerin gegangen sei, wie «Der Standard online» schreibt.

«Ehrlich gesagt bezweifeln wir stark, dass die Ministerin tatsächlich weiss, wovon sie spricht», so Sengl. Man wolle deshalb die Politik der Ministerin und der Bundesregierung einem «Reality-Check» unterziehen.

Sengl sieht in der Challenge eine Win-win-Situation: «Kommt die Ministerin mit 150 Euro aus, schaut dabei eine ansehnliche Spende für eine karitative Organisation ihrer Wahl heraus. Scheitert die Ministerin, überdenkt sie vielleicht die geplanten Einschnitte im Sozialsystem.» (nag)