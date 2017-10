Österreichs «Wunderwuzzi» nimmt Kurs aufs Kanzleramt

Der österreichische Aussenminister Sebastian Kurz steuert bei der Parlamentswahl in Österreich am kommenden Wochenende auf einen Sieg zu und könnte damit jüngster Regierungschef in einem EU-Land werden. In Österreich hat er sich mit seinem rasanten Aufstieg den Spitznamen «Wunderwuzzi» verdient – das österreichische Pendant zum Tausendsassa.

Kurz gilt als eines der grössten Politik-Talente Österreichs. Geboren am 27. August 1986 als Sohn einer Lehrerin und eines Ingenieurs in Wien, schliesst er sich schon als Schüler der Jungen ÖVP an, 2008 wird er deren Landesvorsitzender in der Hauptstadt und 2009 sogar ihr Bundesvorsitzender.

Landesweit bekannt wird der Jung-Politiker bei der Wiener Landtagswahl 2010, bei der er mit dem «Geil-o-Mobil», einem schwarzen Geländewagen, durch die Hauptstadt kurvt. Für die Kampagne handelt sich Kurz zwar viel Spott und Häme ein – er sichert sich aber sein erstes Abgeordnetenmandat im Wiener Gemeinderat.

Jus-Studium abgebrochen

Auch seine Ernennung zum Staatssekretär für Integration im Innenministerium im April 2011 sorgt zunächst für Skepsis und Kritik. Für den Karrieresprung bricht der 25-Jährige sein Jura-Studium ab, Kritiker bemängeln seine mangelnde Erfahrung und sein mal schnöseliges, mal draufgängerisches Auftreten.

Doch der zur Nachwuchshoffnung der ÖVP avancierte Wiener überrascht seine Kritiker durch auffallend gutes Benehmen – und einige vorweisbare Erfolge wie den Ausbau der Sprachförderung in Kindergärten. Im März 2014 übernimmt der Studienabbrecher, der über keinerlei diplomatische Erfahrung verfügt, das Aussenministerium. Der 27-Jährige ist damit der jüngste Aussenminister in der EU.

Wieder gibt es viele Zweifel und Vorbehalte, doch Kurz erarbeitet sich als Chefdiplomat schnell einen guten Ruf: Er gilt als pragmatisch, freundlich und immer gut vorbereitet.

Hardliner in der Flüchtlingskrise

Gleichzeitig geht er forsch an seine neue Aufgabe heran: In der Flüchtlingskrise gibt Kurz sich als Hardliner. Er kritisiert die deutsche Willkommenskultur, setzt in Österreich eine Obergrenze für Flüchtlinge und schliesslich die Schliessung der Balkanroute durch.

Im Sommer 2016 schlägt er sogar vor, Flüchtlinge im Mittelmeer abzufangen und sie direkt in ihre Heimat zurückzuschicken oder auf Inseln zu internieren – nach dem Vorbild der umstrittenen australischen Asylpolitik.

Auch in der Türkei-Politik bevorzugt Kurz scharfe Töne: Er spricht sich gegen das Flüchtlingsabkommen der EU mit Ankara aus und fordert wiederholt einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlung mit der Türkei.

Viel Beachtung dank scharfen Tönen

Seine kontroversen Forderungen bringen dem Jungpolitiker viel Aufmerksamkeit ein, bei den österreichischen Wählern ist er populär. Als der bisherige ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Mai zurücktritt, wittert Kurz seine Chance und wird neuer Parteichef.

Seither formte Kurz die Partei ganz nach seinem Gusto um, verpasste ihr eine neue Farbe – türkis –, und auf Wahlplakaten taucht der Parteiname nur noch klein auf. Stattdessen werben seine Anhänger mit «Team Kurz»-Luftballons.

Mit Kurz an der Spitze führt die ÖVP inzwischen in den Umfragen, gefolgt von der rechtspopulistischen FPÖ und der sozialdemokratischen SPÖ. Vor allem seine harte Haltung in Einwanderungsfragen scheint ihm dabei die Wähler zuzutreiben.

Dank eines Skandals deutlich abgekühlt ist dagegen das Verhältnis zu den Sozialdemokraten. Nach Enthüllungen über eine geheime Schmutzkampagne gegen Kurz musste deren Wahlkampfleiter zurücktreten. Eine Wiederauflage der derzeit regierenden grossen Koalition aus ÖVP und SPÖ erscheint nicht sehr wahrscheinlich. Als ein möglicher Koalitionspartner gilt dagegen die rechtspopulistische FPÖ. (kfi/AFP)