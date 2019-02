Pipeline aus Russland: Frankreich will gegen Deutschland stimmen

Frankreich stellt sich bei einer wichtigen EU-Abstimmung zu Gaspipelines gegen Deutschland: Die französische Regierung will am Freitag in Brüssel für eine Überarbeitung der EU-Gasrichtlinie stimmen, wie das Aussenministerium in Paris am Donnerstag mitteilte. Es bestätigte damit einen Bericht der «Süddeutschen Zeitung». Der Vorschlag der EU-Kommission könnte die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 beeinträchtigen, die ab Ende des Jahres russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll.

Das französische Aussenministerium betonte, die Arbeiten mit den EU-Partnern – «insbesondere mit Deutschland zu möglichen Änderungen an dem Text» der Richtlinie würden fortgesetzt. Die überarbeitete Gasrichtlinie sieht vor, die Regeln für Pipelines aus Drittstaaten in die EU zu verschärfen – was direkte Auswirkungen auf Nord Stream 2 hätte.

Deutsche Wirtschaft sorgt sich

Angesichts des Gegenwinds aus Frankreich wächst in der deutschen Wirtschaft die Sorge um das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2. Es sei «sehr bedenklich», dass ein ökonomisch sinnvolles Projekt aufgrund «sachfremder politischer Erwägungen und anhaltendem Druck aus den USA infrage gestellt» werde, sagte der Vorsitzende des Ost-Ausschuss-Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft, Wolfgang Büchele, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitagsausgaben).

An dem Pipeline-Projekt seien Unternehmen aus mehreren europäischen Ländern finanziell beteiligt, darunter auch aus Frankreich. «Die von den USA behauptete und nun offenbar auch in Paris befürchtete Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen ist ein Mythos», sagte Büchele den Zeitungen weiter.

«Europa benötigt mehr Gasimporte»

Zwar stammten derzeit rund 30 Prozent des Erdgases in der EU aus russischen Quellen, allerdings habe Gas insgesamt nur einen Anteil von unter zehn Prozent am europäischen Energiemix, erklärte er. Zudem sei das europäische Gasangebot durch den Ausbau von Flüssiggas-Terminals bereits erheblich diversifiziert. «Die USA und EU-Länder wie Polen verfolgen dabei handfeste eigene wirtschaftliche Interessen», sagte Büchele.

Der deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) betonte gegenüber den RND-Zeitungen die wirtschaftliche Bedeutung der Gaseinfuhren. «Europa benötigt mehr Gasimporte», sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. «Die europäische Förderung ist stark rückläufig und gleichzeitig brauchen Industrie, Haushalte und Kraftwerke in den nächsten Jahren eher mehr als weniger Gas.»Privatwirtschaftliche Projekte wie Nord Stream 2 oder auch weitere LNG-Terminals könnten hier einen Beitrag leisten, «langfristig eine günstige und sichere Versorgung mit Erdgas zu gewährleisten».

(oli/afp)