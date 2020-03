Plötzlich diese Stille über der Ewigen Stadt

Der Ton ist weg, der ganze Sound der Stadt, als hätte jemand am Knopf gedreht. Die Stimmen der Kinder aus der Schule, das Gelächter der Carabinieri an den Handys, sogar das Gefiedel des Geigenspielers, der immer und immer wieder die Titelmelodie aus dem Film «Der Pate» spielte, lächelnd und falsch – alles weg. Rom ist auf lautlos gestellt. Stumm. Auch Mimmo, den Clochard, Sohn reicher Leute aus Florenz, hört man nicht mehr. Und Mimmo hört man sonst ­immer, er ruft den Touristen unflätige Dinge zu, die sie nicht verstehen. Aber auch die Touristen sind weg, achtzig Prozent haben ihre Buchungen annulliert, steht in der Zeitung. Es fühlt sich wie hundert Prozent an.

Italien ist geschlossen, ganz Italien, wegen der Epidemie mit dem Coronavirus. Nicht mehr nur Mailand, Venedig, Bergamo, das Lodigiano, der angesteckte Norden. Sondern auch Rom, Neapel, Bari, der ganze Stiefel, bis hinunter nach Syrakus auf Sizilien und rüber nach Sardinien. «Zona arancione», orangefarbene Zone. Das ist nicht Rot, aber viel fehlt nicht. In einer Demokratie hat es das noch nie gegeben, dass eine Regierung das ganze Land zu einer Sicherheitszone erklärt und fast alles untersagt, was das Leben ausmacht, Freuden und Gewohnheiten, den sakrosankten Alltag mit seinen lieben Routinen und Ritualen.

Sogar der Fussball schliesst. Sassuolo gegen Brescia, drei zu null im leeren Stadion, war das vorerst letzte Spiel. Zunächst einmal bis April, aber keiner glaubt, dass es danach weitergeht. Die Laziali, die Anhänger von Lazio Rom, vermuten gar, dass hier ein Komplott im Gange sei, eine Verschwörung dunkler Mächte aus Turin und Mailand, die sie um den Titel bringen möchten. Lazio, der kleinere Verein der Hauptstadt, spielte gerade unverschämt gut, so gut wie seit Jahrzehnten nicht. Corona? Ach was! Schon einmal, 1915, habe man ihnen die Meisterschaft verweigert, schreibt der Sprecher des Vereins in seinem Blog. Damals war dummerweise gerade der Erste Weltkrieg ausgebrochen.

Wie leergefegt: Die Piazza San Marco in Venedig. Fotos: Keystone

Alles ist zu, überall im Land, die Theater, Museen, Kinos, Fitnesscenter, Bridgeclubs, die Schulen und Universitäten, die Kasinos. In den Gerichten wird nur das Unaufschiebbare verhandelt. Die Tanzkurse? Abgesagt. Ausgang in Trastevere, am Campo de’ ­Fiori, in San Lorenzo, den Ausgehvierteln Roms? Untersagt, auch im Freien.

Bars und Restaurants müssen um 18 Uhr schliessen. In der ­Kaffeebar 7 Grammi an der ­Piazza Cairoli liegen nur ein paar Cornetti in der Auslage unter dem Thekenglas, mehr Gebäck mochten sie nicht bestellen, die veganen gehen noch am besten. Pizzerien bieten an, die Pizzen gratis und mit Rabatt auszuliefern, wenn man sie am Telefon bestellt. Aber viele Lokale schliessen ganz, es hat keinen Sinn. Massimo Bottura, der Weltstarkoch aus Modena, hat seine Osteria ­Francescana für eine Weile zugemacht. Sie war ausgebucht, auf Monate hinaus. Doch aus dem Ausland kam ­niemand mehr.

Normalerweise stauen sich hier die Touristen: Rom, Kolosseum. Italien, Land der Sehnsucht, ist jetzt das Land der Seuche. Eine No-go-Area, unbedingt zu meiden. Venedig, Florenz, Rom, die Kunststädte haben sich geleert. Das ganze Gedränge bei der Spanischen Treppe und auf der Piazza Navona, wie weggezappt. Die prächtigen Plätze wirken wie ­Kulissen aus den Filmstudios von Cinecittà zur Drehpause, dabei ist alles echt. Nur an der Fontana di Trevi drängten sich auch in den vergangenen Wochen noch Touristen und warfen Münzen über die Schulter ins Becken, um sich selbst ihrer baldigen Rückkehr in die Stadt zu versichern. So will es die Legende, und wahrscheinlich muss man darin auch eine Metapher lesen.

Die grosse, romantisch dekadente Bellezza, wie sie die Römer nie mehr für sich allein haben: ohne Touristen. Corona bremst die Disneylandisierung der Städte, die bisher sonst nichts bremsen konnte, auch die Angst vor dem Terrorismus nicht. Wie schön sie doch sind, so leer. Aber natürlich ist das eine einfältige Freude: Ohne Tourismus geht nichts.

Gerade als es den Anschein machte, dass Italien die grosse Wirtschaftskrise endlich überwunden habe, einigermassen wenigstens, da trifft es diese Seuche. Die Angst vor dem Virus, die Angst vor einem Rückfall in die Rezession.

Öffentliche Räume werden desinfiziert, wie hier das Castello Maschio Angioino in Napoli.

«Tutti in casa», titelt die römische Zeitung «La Repubblica» in den grössten Lettern, die das Layout hergab, am ersten, wunderbar sonnigen Tag der grossen Sperrung. Es fehlt nur das Ausrufezeichen. Der Rapper ­Jovanotti hat ein Video aufgenommen, er sitzt an einer arabischen Gitarre und redet zu den Jugendlichen. Sie möchten doch vernünftig sein und zu Hause bleiben, sagt er. Schulfrei hätten sie nicht, weil Urlaub sei, sondern wegen des Ausnahmezustands. Dazu den Hashtag, den nun alle setzen, Youtuber und Influencer, Schauspieler und Sänger: ­#iorestoacasa, ich bleibe zu Hause. Viel Überzeugung braucht es nicht, die Vernunft ist stärker. Man nimmt die Auszeit wie eine schicksalhafte Klammer hin, sie leuchtet allen ein. Allzu lange sollte sie aber wohl nicht dauern.

Auf der Website des Innenministeriums kann man sich ein Formular herunterladen, wenn es wirklich nicht anders geht und man seinen Wohnort, eine der 7904 Gemeinden, die das Land zählt, verlassen muss. Müssen ist ein Muss, sonst droht eine Haftstrafe von drei Monaten. Das ­Formular ist eine sogenannte Selbstzertifizierung. Vier Kategorien kann man darauf an­kreuzen: «Nachweisbare Arbeitszwänge», «Notlage», «Gesundheitlicher Notfall», «Rückkehr nach Hause». Die Polizei macht Kontrollen. In Italien lügt ­gerade keiner mehr ungestraft.

Die Italiener sagen von sich selbst, sie seien nie besser als in Notlagen, nach Naturkatastrophen zum Beispiel, dann setzt ein solidarischer Sog ein, der alle mitreisst, ein Automatismus auf Knopfdruck. Die Italiener sagen aber auch von sich, ihr Gemeinsinn sei unterentwickelt, wenn das höhere Wohl, für das man sich einsetzen könnte, wenn das Leid, das man lindern soll, nicht unmittelbar greif- und sichtbar ist, wie das Trümmer einer eingestürzten Brücke sind oder der Schutt nach einem Erdbeben. Dieses Virus ist unsichtbar, man kennt es nicht einmal gut genug, um zu wissen, wie gefährlich es tatsächlich ist. Italien zählt etwa zehntausend Virusträger, aber sind das viele?

Als vor zweieinhalb Wochen bekannt wurde, dass die Epidemie begonnen hatte, in ­Codogno bei Mailand und in Vo’ bei Padua, stritten die Virologen am Fernsehen darüber, wie schlimm es ist. Es gab die, die sagten, ­Corona sei nicht viel mehr als eine normale Grippe. Und es gab die ­Warner. Die Regierung hörte auf die besorgteren Wissenschaftler, sie sperrte Codogno und Vo’ grossräumig ab, total, mit Checkpoints an den Aus- und Zufahrten der Ortschaften. Ein bisschen Wuhan im Norden Italiens.

Dann stiegen die Zahlen der Infektionen auch anderswo, vor allem in Mailand. Und wenn es Mailand trifft, das Schaufenster des Landes, die Kreativzentrale Italiens, die Stadt der Mode, der Medien, der Banken, dann wird es ernst. Das verstand auch die Welt. Fluggesellschaften strichen die Flüge von und nach Italien. Viele Länder liessen die Italiener nicht mehr rein. Selbst China.

«Jetzt sind wir die Chinesen», sagten die Italiener. Das Hang Zhou, vielleicht Roms berühmtestes chinesisches Restaurant, musste schliessen, weil alle achtzehn chinesischen Mitarbeiter, die Köche und Kellner, in die Heimat zurückkehrten. Aus Panik. «Alle mit One-Way-Tickets», erzählte die Besitzerin. Auf CNN blendeten sie nun immer wieder dieselbe Weltkarte ein, darauf sah man Italien im Zentrum und viele feuerrote Pfeile, die von da in alle Ecken des Globus zeigten: «Fälle von Coronavirus mit Verbindungen nach Italien», stand dazu. Die Karte erinnerte an frühere, als man die Herkunft von Foreign Fighters der Terrorgruppe Islamischer Staat auf diese Art grafisch darstellte.

Es sah jetzt so aus, als käme das Virus nicht aus China, sondern aus Italien, als stecke Italien die Welt an. Dabei hielt man sich in Italien für besonders vorbildlich und proaktiv mit der Einrichtung der «zona rossa» und mit der Bekanntgabe, Tag für Tag, aller Zahlen. Unterdessen schaute der Rest Europas einfach mal ein bisschen zu. So empfand man es in Italien.

Die «Nonni» tragen alles

Auf dem Nachrichtensender Sky TG 24, der in dramatischen Zeiten überall läuft, hiess es zum Beispiel, Deutschland sei «nicht eben ein Meister der Transparenz», was die Zahlen angehe. In Italien zähle man auch hochbetagte Opfer mit multiplen Krankheiten, was andere Länder in Europa angeblich nicht täten. Die Grosseltern, die «Nonni», haben einen hohen Stellenwert in der italienischen Gesellschaft. Sie sind der Pfeiler, der alles trägt. In italienischen Haushalten arbeiten meistens beide Elternteile, weil es anders nicht geht, und die Grosseltern kümmern sich in den Pufferzeiten zwischen Schulschluss und Feierabend um die Enkel. Nun ist der Pfeiler der Familien bedroht, die «Nonni» sind die gefährdetste Bevölkerungsgruppe von allen.

Im Süden Italiens schaute man zunächst lange verwundert und erleichtert nach Norden. Manchen, das konnte man in den sozialen Medien lesen, stand der Sinn nach zweifelhafter Schadenfreude. Für einmal traf ein Unglück also nicht den Mezzo­giorno, der sich selbst für eine Kipphalde aller Ungerechtigkeit hält, sondern den reichen Norden mit seinen tollen Krankenhäusern und geputzten Städten. Das Nord-Süd-Gefälle stand auf dem Kopf.

Doch natürlich war auch das ein dümmlicher Reflex. Viele Kinder des Südens leben und arbeiten im Norden. Als die ­Lombardei zusperrte, flüchteten Zehntausende Süditaliener in die Heimat, mit Fernbussen und Zügen, und trugen die Seuche zu ihren Lieben. Nun ist auch der Süden geschlossen, stumm gestellt.

In diese ganze Stille hinein kam eine gute Nachricht, nur eine, aus Codogno. «Mattia», 38 Jahre alt, Forscher in einem inter­nationalen Konzern, Läufer und Fussballer, kann wieder ohne ­Hilfe atmen. Drei Wochen lang hing er an Schläuchen auf der Intensivstation. «Mattia» ist Italiens Patient 1.