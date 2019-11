Polizei nimmt in Berlin mutmasslichen Terroristen fest

In Deutschlands Hauptstadt wurde ein Syrer von der Polizei festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen vor, sich seit Januar 2019 Bauteile und Chemikalien für den Bau einer Sprengvorrichtung besorgt zu haben.

Das teilte die Behörde in Karlsruhe am Dienstag mit. Die Bombe sollte demnach zu einem unbekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort gezündet werden, um möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen. Der Vorwurf lautet auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Im August und September 2019 soll der Mann unter anderem Aceton und Wasserstoffperoxidlösung gekauft haben. Beide Chemikalien werden für die Herstellung des hochexplosiven Triacetontriperoxid benötigt. Der Mann wurde auf Grundlage eines Haftbefehls des Amtsgerichts Tiergarten festgenommen. Seine Wohnung wurde auf Anordnung des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof durchsucht. (fal/sda)