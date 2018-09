Polizeibericht aus Chemnitz: «Vermummte suchen Ausländer»

Nach dem sogenannten Trauermarsch in Köthen hat die Polizei zwölf Strafverfahren eingeleitet. Der polizeiliche Staatsschutz ermittle unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung, hiess es am Dienstag.

Nach der von der AfD angemeldeten Demonstration am Montagabend seien zudem vier Strafanzeigen gestellt worden. In Köthen war in der Nacht zum Sonntag ein 22-jähriger Deutscher nach einem Streit mit zwei Afghanen an Herzversagen gestorben.

Am Sonntagabend hatten sich rund 2500 Menschen an einem «Trauermarsch» beteiligt, unter ihnen nach Angaben der Sicherheitsbehörden etwa 500 Rechtsextreme aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen. Am Montagabend hatten sich an einem weiteren «Trauermarsch» bis zu 550 Menschen beteiligt.

Die rechte Szene hatte ihre Anhänger nach den Vorfällen in Chemnitz und Köthen auch für eine Demonstration in Halle mobilisiert. Dort wurde am Montagabend aus dem Protestzug heraus mehrfach der Hitlergruss gezeigt und von einigen der rund 450 Teilnehmer «Sieg Heil» gerufen, wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd mitteilte. Manche Demonstranten seien stark alkoholisiert gewesen und hätten Polizisten bespuckt.

Securitas-Mitarbeiter attackiert Ausländer

Derweil berichtete das ZDF-Magazin «Frontal 21», dass ein Mann, der in Chemnitz aus einer spontanen Demonstration heraus ausländisch aussehende Menschen attackiert haben soll, angeblich Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Securitas gewesen sei.

Demnach bestätigte ein Sprecher des Unternehmens Securitas, dass der Vorfall und der Mitarbeiter dort bekannt seien. Schon Ende August habe man sich «mit sofortiger Wirkung vom Mitarbeiter getrennt, weniger als zwölf Stunden, nachdem uns das Video bekannt wurde», wird der Sprecher zitiert.

Mehrere Asylsuchende, darunter einer der Angegriffenen, sagten dem ZDF, der Sicherheitsmann habe in einem Chemnitzer Flüchtlingsheim gearbeitet.

Auf dem Video vom 26. August, dessen Echtheit Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maassen zunächst angezweifelt hatte, ist zu sehen, wie Männer hinter anderen Menschen herrennen. Dabei sind Rufe zu hören wie «Haut ab! Was ist denn, ihr Kanaken?» und «Ihr seid nicht willkommen!».

Intensive Bedrohungslage

Aus einem internen Lagefilm der Polizei geht laut «Frontal 21» weiter hervor, dass es die Polizei Chemnitz am 27. August mit einer intensiven Bedrohungslage zu tun hatte. Weiter gehe aus dem Polizeibericht hervor, dass es zwischen 21 und 22 Uhr mehrfach Versuche rechtsgerichteter Gewalttäter gab, linke Demonstranten oder Ausländer zu attackieren.

Für 21.47 Uhr vermeldet laut «Frontal 21» der Bericht: «20 bis 30 vermummte Personen mit Steinen bewaffnet in Richtung Brühl, Gaststätte Schalom». Die angezeigte Attacke auf das jüdische Restaurant in Chemnitz hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt.

(oli/sda)