Proteste weiten sich auf Belgien und Niederlande aus

Die Protestkundgebungen der Gelbwesten haben sich am Samstag auf die belgische Hauptstadt Brüssel ausgeweitet. Die Polizei nahm dort nach eigenen Angaben rund 70 Menschen fest.

Bei den Festnahmen handle es sich um «präventive Massnahmen», teilte sie mit. Die Polizei riegelte das Brüsseler Europaviertel ab. Dort haben Institutionen wie die EU-Kommission, der EU-Rat und das EU-Parlament ihren Sitz. Selbst Fussgänger erhielten keinen Zugang zu dem Viertel, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

An den Demonstrationen im Stadtzentrum nahmen am Vormittag mehrere Dutzend Gelbwesten teil. Die Kundgebungen verliefen zunächst friedlich. Sie führten aber zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der belgischen Hauptstadt.

Nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga gingen Gelbwesten-Demonstranten am Samstag auch in der Region Westflandern auf die Strasse. Sie blockierten demnach bei Rekkem nahe der Grenze zu Frankreich eine Autobahn. Auch auf der Autobahn bei Adinkerke errichteten Aktivisten laut Belga eine Strassensperre.

Auch in den Niederlanden

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag bei Gelbwesten-Demonstrationen auch in den Niederlanden gegen die aus ihrer Sicht wachsende Kluft zwischen Arm und Reich protestiert.

Neben dem Rücktritt der Regierung des rechtsliberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte forderten Teilnehmer den Austritt aus der EU, ein niedrigeres Rentenalter sowie die Aufhebung von Umweltschutzmassnahmen, wie die Amsterdamer Zeitung «Het Parool» berichtete.

«Es muss gerechter zugehen», lautete eine Forderung von rund 200 Demonstranten in der Hafenstadt Rotterdam. Dort riefen die Organisatoren nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP die Teilnehmer auf, Ruhe zu bewahren und «einen schönen Tag» zu verbringen. In Den Haag hatten Polizisten als Vorsichtsmassnahme den Regierungssitz abgeriegelt. Demonstrationen waren auch in Maastricht, Eindhoven und Groningen angekündigt worden.

Auch in den Niederlanden gehen mehrere Hundert Menschen auf die Strassen, wie hier in Amsterdam. (8. Dezember 2018) Bild: Niels Wenstedt/EPA

Ministerpräsident Rutte hatte am Vortag Verständnis für die Demonstranten geäussert. Sie wollten Unmut über Probleme wie die Migration und einen sinkenden Lebensstandard der Mittelschicht zum Ausdruck bringen. «Wir haben alle eine Gelbe Weste an», sagte Rutte laut ANP. Die Regierung sei bereit zum Dialog. Mit Ausschreitungen wie in Frankreich rechne er nicht. Das sei «nicht die niederländische Art».

(oli/sda)